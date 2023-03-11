https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857224192.html

Кулеба обрушился на "Оскар" с критикой за отказ от выступления Зеленского

Кулеба обрушился на "Оскар" с критикой за отказ от выступления Зеленского - РИА Новости, 11.03.2023

Кулеба обрушился на "Оскар" с критикой за отказ от выступления Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил организаторов "Оскара" в лицемерии, поскольку они не дали Владимиру Зеленскому выступить на церемонии... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:42

2023-03-11T15:42

2023-03-11T17:00

в мире

украина

владимир зеленский

дмитрий кулеба

оскар (премия)

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826986068_0:20:3001:1708_1920x0_80_0_0_e5a1586535cbf1145e48a539079607f0.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил организаторов "Оскара" в лицемерии, поскольку они не дали Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения кинопремии. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.На днях стало известно, что Зеленскому, как и в прошлом году, не позволили выступить на церемонии вручения "Оскара". Отмечается, что отказ последовал на фоне снижения у американцев интереса к поддержке Украины.Церемония вручения "Оскара" состоится 12 марта. Она пройдет в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby.

https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1857134373.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, оскар (премия), новости культуры