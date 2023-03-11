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Кулеба обрушился на "Оскар" с критикой за отказ от выступления Зеленского - РИА Новости, 11.03.2023
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15:42 11.03.2023 (обновлено: 17:00 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857224192.html
Кулеба обрушился на "Оскар" с критикой за отказ от выступления Зеленского
Кулеба обрушился на "Оскар" с критикой за отказ от выступления Зеленского - РИА Новости, 11.03.2023
Кулеба обрушился на "Оскар" с критикой за отказ от выступления Зеленского
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил организаторов "Оскара" в лицемерии, поскольку они не дали Владимиру Зеленскому выступить на церемонии... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:42
2023-03-11T17:00
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
оскар (премия)
новости культуры
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил организаторов "Оскара" в лицемерии, поскольку они не дали Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения кинопремии. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.На днях стало известно, что Зеленскому, как и в прошлом году, не позволили выступить на церемонии вручения "Оскара". Отмечается, что отказ последовал на фоне снижения у американцев интереса к поддержке Украины.Церемония вручения "Оскара" состоится 12 марта. Она пройдет в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby.
https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1857134373.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, оскар (премия), новости культуры
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Оскар (премия), Новости культуры
Кулеба обрушился на "Оскар" с критикой за отказ от выступления Зеленского

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал лицемерием отказ Зеленскому выступить на "Оскаре"

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил организаторов "Оскара" в лицемерии, поскольку они не дали Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения кинопремии. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.
«
"Я просто говорю: ребята, если вы собираетесь награждать фильм о войне и не понимаете, что, когда вы пьете шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, и не хотите слушать настоящую военную историю, значит, с вами что-то не так", — сказал Кулеба.
На днях стало известно, что Зеленскому, как и в прошлом году, не позволили выступить на церемонии вручения "Оскара". Отмечается, что отказ последовал на фоне снижения у американцев интереса к поддержке Украины.
Церемония вручения "Оскара" состоится 12 марта. Она пройдет в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаОскар (премия)Новости культуры
 
 
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