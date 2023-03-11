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Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией - РИА Новости, 11.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857223108.html
Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией
Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией - РИА Новости, 11.03.2023
Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий связал идею украинских властей о переименовании РФ в "Московию" с их... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:28
2023-03-11T15:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
денис шмыгаль
лдпр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий связал идею украинских властей о переименовании РФ в "Московию" с их наркозависимостью. Ранее Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в "Московию". "Продолжаем рубрику "Дневники палаты N6"… Последствия, считаю, в первую очередь, должен просчитать консилиум наркологов и психиатров. Неадекватность и наркозависимость главаря украинского режима продолжает толкать Украину к бездне", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Сам Слуцкий сообщил, что уподобляться и предлагать другие названия для Украины, вступая в дискуссию с "бункерным обитателем", не хочет. "Великая Россия была и останется Великой Россией, вне зависимости от наркофантазий Зеленского", - отметил он.
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857216283.html
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россия, украина, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, денис шмыгаль, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, ЛДПР
Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией

Лидер ЛДПР Слуцкий связал идею Зеленского о переименовании России с наркозависимостью

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий связал идею украинских властей о переименовании РФ в "Московию" с их наркозависимостью.
Ранее Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в "Московию".
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Госдуме прокомментировали идею Киева о переименовании России
Вчера, 14:14
"Продолжаем рубрику "Дневники палаты N6"… Последствия, считаю, в первую очередь, должен просчитать консилиум наркологов и психиатров. Неадекватность и наркозависимость главаря украинского режима продолжает толкать Украину к бездне", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Сам Слуцкий сообщил, что уподобляться и предлагать другие названия для Украины, вступая в дискуссию с "бункерным обитателем", не хочет.
"Великая Россия была и останется Великой Россией, вне зависимости от наркофантазий Зеленского", - отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Запорожские власти отреагировали на идею Зеленского о переименовании России
Вчера, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийДенис ШмыгальЛДПР
 
 
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