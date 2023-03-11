https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857223108.html
Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией
Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией - РИА Новости, 11.03.2023
Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий связал идею украинских властей о переименовании РФ в "Московию" с их... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:28
2023-03-11T15:28
2023-03-11T15:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
денис шмыгаль
лдпр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий связал идею украинских властей о переименовании РФ в "Московию" с их наркозависимостью. Ранее Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в "Московию". "Продолжаем рубрику "Дневники палаты N6"… Последствия, считаю, в первую очередь, должен просчитать консилиум наркологов и психиатров. Неадекватность и наркозависимость главаря украинского режима продолжает толкать Украину к бездне", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Сам Слуцкий сообщил, что уподобляться и предлагать другие названия для Украины, вступая в дискуссию с "бункерным обитателем", не хочет. "Великая Россия была и останется Великой Россией, вне зависимости от наркофантазий Зеленского", - отметил он.
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857216283.html
https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857222102.html
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РИА Новости
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россия, украина, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, денис шмыгаль, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, ЛДПР
Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией
Лидер ЛДПР Слуцкий связал идею Зеленского о переименовании России с наркозависимостью
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий связал
идею украинских властей о переименовании РФ в "Московию" с их наркозависимостью.
Ранее Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в "Московию".
В Госдуме прокомментировали идею Киева о переименовании России
"Продолжаем рубрику "Дневники палаты N6"… Последствия, считаю, в первую очередь, должен просчитать консилиум наркологов и психиатров. Неадекватность и наркозависимость главаря украинского режима продолжает толкать Украину к бездне", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Сам Слуцкий сообщил, что уподобляться и предлагать другие названия для Украины, вступая в дискуссию с "бункерным обитателем", не хочет.
"Великая Россия была и останется Великой Россией, вне зависимости от наркофантазий Зеленского", - отметил он.
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