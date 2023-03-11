https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857223108.html

Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией

Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией - РИА Новости, 11.03.2023

Слуцкий назвал идею Зеленского о переименовании России наркофантазией

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий связал идею украинских властей о переименовании РФ в "Московию" с их... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:28

2023-03-11T15:28

2023-03-11T15:28

специальная военная операция на украине

россия

украина

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

денис шмыгаль

лдпр

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий связал идею украинских властей о переименовании РФ в "Московию" с их наркозависимостью. Ранее Владимир Зеленский поручил премьеру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в "Московию". "Продолжаем рубрику "Дневники палаты N6"… Последствия, считаю, в первую очередь, должен просчитать консилиум наркологов и психиатров. Неадекватность и наркозависимость главаря украинского режима продолжает толкать Украину к бездне", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Сам Слуцкий сообщил, что уподобляться и предлагать другие названия для Украины, вступая в дискуссию с "бункерным обитателем", не хочет. "Великая Россия была и останется Великой Россией, вне зависимости от наркофантазий Зеленского", - отметил он.

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857216283.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, денис шмыгаль, лдпр