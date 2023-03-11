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Запорожские власти отреагировали на идею Зеленского о переименовании России - РИА Новости, 11.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857222102.html
Запорожские власти отреагировали на идею Зеленского о переименовании России
Запорожские власти отреагировали на идею Зеленского о переименовании России - РИА Новости, 11.03.2023
Запорожские власти отреагировали на идею Зеленского о переименовании России
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал идею Владимира Зеленского... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:11
2023-03-11T15:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
владимир зеленский
владимир рогов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал идею Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию маразмом. Ранее Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857216283.html
запорожская область
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запорожская область, украина, владимир зеленский, владимир рогов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, В мире
Запорожские власти отреагировали на идею Зеленского о переименовании России

Член Запорожской ВГА Рогов назвал идею Зеленского о переименовании России маразмом

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал идею Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию маразмом.
Ранее Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию.
«
"Он начал сыпать маразмами. Думаю, скоро они назовут нас инопланетянами и будут сражаться за контроль над галактикой. Пытаться понять этих неадекватных людей нет смысла. Нужно освобождать южно-русские земли от их власти", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговВ мире
 
 
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