Запорожские власти отреагировали на идею Зеленского о переименовании России
Член Запорожской ВГА Рогов назвал идею Зеленского о переименовании России маразмом
© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал идею Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию маразмом.
Ранее Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию.
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"Он начал сыпать маразмами. Думаю, скоро они назовут нас инопланетянами и будут сражаться за контроль над галактикой. Пытаться понять этих неадекватных людей нет смысла. Нужно освобождать южно-русские земли от их власти", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.