https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857222102.html

Запорожские власти отреагировали на идею Зеленского о переименовании России

Запорожские власти отреагировали на идею Зеленского о переименовании России - РИА Новости, 11.03.2023

Запорожские власти отреагировали на идею Зеленского о переименовании России

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал идею Владимира Зеленского... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:11

2023-03-11T15:11

2023-03-11T15:11

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

владимир зеленский

владимир рогов

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850879199_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_08d28af94b2f1f536320b672024e6eaa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал идею Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию маразмом. Ранее Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857216283.html

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, украина, владимир зеленский, владимир рогов, в мире