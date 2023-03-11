https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857165669.html

Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию

Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию - РИА Новости, 11.03.2023

Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию

Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, сообщает украинское... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T02:04

2023-03-11T02:04

2023-03-11T02:41

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление на сайте офиса Зеленского. В феврале петиция о переименовании России в Московию на сайте Владимира Зеленского набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов. Она была внесена на сайт в конце ноября прошлого года. "Поднятый в петиции вопрос (о переименовании России в Московию) требует тщательной проработки... Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений", - приводит издание слова из заявления Зеленского. Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов ранее назвал данную петицию "сдвигом по фазе" и заявил, что к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой. А депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал это проявлением "комплекса политического карлика".

https://ria.ru/20230310/ugroza-1857152522.html

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россия, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, борис чернышов (депутат), страна.ua, госдума рф, лдпр, в мире