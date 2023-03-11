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Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию
Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию - РИА Новости, 11.03.2023
Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию
Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, сообщает украинское... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T02:04
2023-03-11T02:04
2023-03-11T02:41
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владимир зеленский
денис шмыгаль
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление на сайте офиса Зеленского. В феврале петиция о переименовании России в Московию на сайте Владимира Зеленского набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов. Она была внесена на сайт в конце ноября прошлого года. "Поднятый в петиции вопрос (о переименовании России в Московию) требует тщательной проработки... Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений", - приводит издание слова из заявления Зеленского. Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов ранее назвал данную петицию "сдвигом по фазе" и заявил, что к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой. А депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал это проявлением "комплекса политического карлика".
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россия, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, борис чернышов (депутат), страна.ua, госдума рф, лдпр, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Борис Чернышов (депутат), Страна.ua, Госдума РФ, ЛДПР, В мире
Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию
Зеленский поручил Шмыгалю тщательно проработать вопрос о переименовании России в Московию