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Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - РИА Новости, 11.03.2023
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01:32 11.03.2023 (обновлено: 01:54 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857164420.html
Зеленский ввел санкции против "Спортлото"
Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - РИА Новости, 11.03.2023
Зеленский ввел санкции против "Спортлото"
Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской гослотереи "Спортлото", ряда букмекерских контор, "связанных с РФ", а также физлиц из России, сообщают... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T01:32
2023-03-11T01:54
экономика
россия
кипр
великобритания
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской гослотереи "Спортлото", ряда букмекерских контор, "связанных с РФ", а также физлиц из России, сообщают украинские СМИ со ссылкой на указ. Под санкциями также оказались российские букмекерские конторы "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет" и другие. Согласно изданию "Украинская правда", новые ограничительные меры в общей сложности коснулись 287 юридических лиц и 120 физических лиц. Отмечается, что большинство подсанкционных физлиц - граждане РФ, но санкциям также подвергли граждан Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов.
https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1857134373.html
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экономика, россия, кипр, великобритания, владимир зеленский
Экономика, Россия, Кипр, Великобритания, Владимир Зеленский
Зеленский ввел санкции против "Спортлото"

Зеленский ввел санкции против российской лотереи "Спортлото" и ряда букмекерских контор

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской гослотереи "Спортлото", ряда букмекерских контор, "связанных с РФ", а также физлиц из России, сообщают украинские СМИ со ссылкой на указ.
«
"Зеленский ввел санкции против ряда букмекерских компаний, которые связаны с РФ... Под санкции попал российский оператор государственных лотерей "Спортлото", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания "Клименко Тайм".
Под санкциями также оказались российские букмекерские конторы "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет" и другие.
Согласно изданию "Украинская правда", новые ограничительные меры в общей сложности коснулись 287 юридических лиц и 120 физических лиц. Отмечается, что большинство подсанкционных физлиц - граждане РФ, но санкциям также подвергли граждан Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов.
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