https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857164420.html

Зеленский ввел санкции против "Спортлото"

Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - РИА Новости, 11.03.2023

Зеленский ввел санкции против "Спортлото"

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской гослотереи "Спортлото", ряда букмекерских контор, "связанных с РФ", а также физлиц из России, сообщают... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T01:32

2023-03-11T01:32

2023-03-11T01:54

экономика

россия

кипр

великобритания

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской гослотереи "Спортлото", ряда букмекерских контор, "связанных с РФ", а также физлиц из России, сообщают украинские СМИ со ссылкой на указ. Под санкциями также оказались российские букмекерские конторы "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет" и другие. Согласно изданию "Украинская правда", новые ограничительные меры в общей сложности коснулись 287 юридических лиц и 120 физических лиц. Отмечается, что большинство подсанкционных физлиц - граждане РФ, но санкциям также подвергли граждан Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов.

https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1857134373.html

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экономика, россия, кипр, великобритания, владимир зеленский