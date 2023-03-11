https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857164420.html
Зеленский ввел санкции против "Спортлото"
Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - РИА Новости, 11.03.2023
Зеленский ввел санкции против "Спортлото"
Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской гослотереи "Спортлото", ряда букмекерских контор, "связанных с РФ", а также физлиц из России, сообщают... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T01:32
2023-03-11T01:32
2023-03-11T01:54
экономика
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кипр
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владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской гослотереи "Спортлото", ряда букмекерских контор, "связанных с РФ", а также физлиц из России, сообщают украинские СМИ со ссылкой на указ. Под санкциями также оказались российские букмекерские конторы "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет" и другие. Согласно изданию "Украинская правда", новые ограничительные меры в общей сложности коснулись 287 юридических лиц и 120 физических лиц. Отмечается, что большинство подсанкционных физлиц - граждане РФ, но санкциям также подвергли граждан Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов.
https://ria.ru/20230310/zelenskiy-1857134373.html
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экономика, россия, кипр, великобритания, владимир зеленский
Экономика, Россия, Кипр, Великобритания, Владимир Зеленский
Зеленский ввел санкции против "Спортлото"
Зеленский ввел санкции против российской лотереи "Спортлото" и ряда букмекерских контор