https://ria.ru/20230311/vzryvy-1857235934.html
В городе Запорожье прогремели взрывы
В городе Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 11.03.2023
В городе Запорожье прогремели взрывы
Не менее трех взрывов прозвучало в городе Запорожье, который остается под контролем украинских властей, сообщил глава движения Запорожской области "Мы вместе с... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:11
2023-03-11T17:11
2023-03-11T17:11
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
россия
владимир рогов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Не менее трех взрывов прозвучало в городе Запорожье, который остается под контролем украинских властей, сообщил глава движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Около 16:22 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучали взрывы. На данный момент земляки сообщают как минимум о трех взрывах", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Он отметил, что воздушная тревога не объявлялась. По его словам, после взрывов в одном из районов города начался пожар, а также также перебои с электроснабжением и потеря сигнала мобильной связи. Украинское издание "Клименко Тайм" подтвердило эту информацию. "Сообщают о взрывах в Запорожье. В регионе объявлена воздушная тревога",- сообщается в телеграм-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://radiosputnik.ria.ru/20230311/vzryv-1857208269.html
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запорожье, запорожская область, россия, владимир рогов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, В мире
В городе Запорожье прогремели взрывы
Рогов: не менее трех взрывов прогремело в оккупированном Украиной городе Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости.
Не менее трех взрывов прозвучало в городе Запорожье, который остается под контролем украинских властей, сообщил
глава движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Около 16:22 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучали взрывы. На данный момент земляки сообщают как минимум о трех взрывах", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
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Он отметил, что воздушная тревога не объявлялась. По его словам, после взрывов в одном из районов города начался пожар, а также также перебои с электроснабжением и потеря сигнала мобильной связи.
Украинское издание "Клименко Тайм" подтвердило эту информацию. "Сообщают о взрывах в Запорожье. В регионе объявлена воздушная тревога",- сообщается в телеграм-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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