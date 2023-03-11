https://ria.ru/20230311/vystrel-1857220591.html

Житель кубанской станицы выстрелил из винтовки в подростка

Житель кубанской станицы выстрелил из винтовки в подростка - РИА Новости, 11.03.2023

Житель кубанской станицы выстрелил из винтовки в подростка

Следователи завели уголовное дело на жителя станицы Краснодарского края, выстрелившего в 16-летнего подростка из пневматической винтовки, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:02

2023-03-11T15:02

2023-03-11T15:02

происшествия

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на жителя станицы Краснодарского края, выстрелившего в 16-летнего подростка из пневматической винтовки, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Предварительно, в среду вечером нетрезвый 45-летний житель станицы Казанская встретил двух 16-летних подростков и, "используя малозначительный повод для выяснения отношений", ударил обоих по лицу, а в одного из них выстрелил из пневматической винтовки. В результате несовершеннолетний был госпитализирован. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20230311/rabotnik-1857219306.html

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происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)