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Житель кубанской станицы выстрелил из винтовки в подростка - РИА Новости, 11.03.2023
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15:02 11.03.2023
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Житель кубанской станицы выстрелил из винтовки в подростка
Житель кубанской станицы выстрелил из винтовки в подростка - РИА Новости, 11.03.2023
Житель кубанской станицы выстрелил из винтовки в подростка
Следователи завели уголовное дело на жителя станицы Краснодарского края, выстрелившего в 16-летнего подростка из пневматической винтовки, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:02
2023-03-11T15:02
происшествия
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на жителя станицы Краснодарского края, выстрелившего в 16-летнего подростка из пневматической винтовки, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Предварительно, в среду вечером нетрезвый 45-летний житель станицы Казанская встретил двух 16-летних подростков и, "используя малозначительный повод для выяснения отношений", ударил обоих по лицу, а в одного из них выстрелил из пневматической винтовки. В результате несовершеннолетний был госпитализирован. Расследование уголовного дела продолжается.
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происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель кубанской станицы выстрелил из винтовки в подростка

СК: в Краснодарском крае житель станицы выстрелил из винтовки в 16-летнего подростка

© РИА Новости / Владимир АстапковичПневматическая винтовка
Пневматическая винтовка - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пневматическая винтовка. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на жителя станицы Краснодарского края, выстрелившего в 16-летнего подростка из пневматической винтовки, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
«
"Возбуждено уголовное дело о хулиганстве по отношению к несовершеннолетним с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Предварительно, в среду вечером нетрезвый 45-летний житель станицы Казанская встретил двух 16-летних подростков и, "используя малозначительный повод для выяснения отношений", ударил обоих по лицу, а в одного из них выстрелил из пневматической винтовки. В результате несовершеннолетний был госпитализирован.
Расследование уголовного дела продолжается.
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