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К участию в парламентских выборах в Турции 14 мая допустили 36 партий - РИА Новости, 11.03.2023
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14:00 11.03.2023 (обновлено: 14:34 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/vybory-1857214950.html
К участию в парламентских выборах в Турции 14 мая допустили 36 партий
К участию в парламентских выборах в Турции 14 мая допустили 36 партий - РИА Новости, 11.03.2023
К участию в парламентских выборах в Турции 14 мая допустили 36 партий
Высшая избирательная комиссия Турции заявила в субботу, что допустила 36 партий к участию в парламентских выборах 14 мая. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:00
2023-03-11T14:34
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Высшая избирательная комиссия Турции заявила в субботу, что допустила 36 партий к участию в парламентских выборах 14 мая."В парламентских выборах 14 мая примут участие 36 партий", - цитирует заявление комиссии телеканал Haber Global.Согласно решению комиссии, избирательные участки 14 мая будут открыты с 08.00 до 17.00.Высшая избирательная комиссия Турции в пятницу единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая.
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в мире, турция
В мире, Турция
К участию в парламентских выборах в Турции 14 мая допустили 36 партий

Высшая избирательная комиссия Турции допустила 36 партий к участию в парламентских выборах

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Высшая избирательная комиссия Турции заявила в субботу, что допустила 36 партий к участию в парламентских выборах 14 мая.
"В парламентских выборах 14 мая примут участие 36 партий", - цитирует заявление комиссии телеканал Haber Global.
Согласно решению комиссии, избирательные участки 14 мая будут открыты с 08.00 до 17.00.
Высшая избирательная комиссия Турции в пятницу единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ставит свою подпись под решением, подтверждающим дату выборов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Избирательная комиссия Турции утвердила дату президентских выборов
10 марта, 22:05
 
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