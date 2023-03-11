https://ria.ru/20230311/vybory-1857214950.html

К участию в парламентских выборах в Турции 14 мая допустили 36 партий

К участию в парламентских выборах в Турции 14 мая допустили 36 партий - РИА Новости, 11.03.2023

К участию в парламентских выборах в Турции 14 мая допустили 36 партий

Высшая избирательная комиссия Турции заявила в субботу, что допустила 36 партий к участию в парламентских выборах 14 мая. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:00

2023-03-11T14:00

2023-03-11T14:34

в мире

турция

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СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Высшая избирательная комиссия Турции заявила в субботу, что допустила 36 партий к участию в парламентских выборах 14 мая."В парламентских выборах 14 мая примут участие 36 партий", - цитирует заявление комиссии телеканал Haber Global.Согласно решению комиссии, избирательные участки 14 мая будут открыты с 08.00 до 17.00.Высшая избирательная комиссия Турции в пятницу единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230310/vybory-1857152038.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция