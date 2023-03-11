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В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб
В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб - РИА Новости, 11.03.2023
В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб
Сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в один из клубов Харькова, сообщило украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T22:38
2023-03-11T22:38
2023-03-11T23:06
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в один из клубов Харькова, сообщило украинское издание "Клименко тайм". "Сотрудники территориального центра комплектования (военкомат - ред.) наведались в один из клубов Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. Сообщается, что сотрудники начали проверять документы у посетителей и выписывать повестки. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали о проходящих в стране облавах на призывников. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что граждане Украины избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230301/ukraina-1855002862.html
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в мире, харьков, украина
В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб
Клименко тайм: в Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб