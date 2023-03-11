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Папа римский назвал условие, при котором готов поехать в Киев - РИА Новости, 11.03.2023
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Религия
 
19:22 11.03.2023 (обновлено: 20:21 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/vizit-1857255726.html
Папа римский назвал условие, при котором готов поехать в Киев
Папа римский назвал условие, при котором готов поехать в Киев - РИА Новости, 11.03.2023
Папа римский назвал условие, при котором готов поехать в Киев
Папа Римский Франциск сообщил, что готов поехать в Киев, но при условии, что поедет и в Москву, сообщил он в интервью газете La Nación. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T19:22
2023-03-11T20:21
религия
в мире
киев
москва
папа римский
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск сообщил, что готов поехать в Киев, но при условии, что поедет и в Москву, сообщил он в интервью газете La Nación. "Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но с условием поехать и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один", - сказал он. Он выразил надежду, что это получится сделать.
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в мире, киев, москва, папа римский
Религия, В мире, Киев, Москва, Папа Римский
Папа римский назвал условие, при котором готов поехать в Киев

Папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Киев при условии поездки в Москву

© AFP 2023 / Tony GentileПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / Tony Gentile
Папа Римский Франциск . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск сообщил, что готов поехать в Киев, но при условии, что поедет и в Москву, сообщил он в интервью газете La Nación.
"Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но с условием поехать и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один", - сказал он.
Он выразил надежду, что это получится сделать.
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