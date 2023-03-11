https://ria.ru/20230311/vizit-1857255726.html

Папа римский назвал условие, при котором готов поехать в Киев

Папа римский назвал условие, при котором готов поехать в Киев - РИА Новости, 11.03.2023

Папа римский назвал условие, при котором готов поехать в Киев

Папа Римский Франциск сообщил, что готов поехать в Киев, но при условии, что поедет и в Москву, сообщил он в интервью газете La Nación. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T19:22

2023-03-11T19:22

2023-03-11T20:21

религия

в мире

киев

москва

папа римский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857021900_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_385de72ef446a0ff3f697296cadcb2e8.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск сообщил, что готов поехать в Киев, но при условии, что поедет и в Москву, сообщил он в интервью газете La Nación. "Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но с условием поехать и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один", - сказал он. Он выразил надежду, что это получится сделать.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856957116.html

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, москва, папа римский