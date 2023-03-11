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Электронные визы для иностранных туристов заработают в России до конца года
Электронные визы для иностранных туристов заработают в России до конца года - РИА Новости, 11.03.2023
Электронные визы для иностранных туристов заработают в России до конца года
Система электронных виз для иностранных туриcтов, запуск которой был заморожен в 2020 году из-за пандемии коронавируса, будет запущена до конца 2023 года, также РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T20:56
2023-03-11T20:56
2023-03-11T21:12
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Система электронных виз для иностранных туриcтов, запуск которой был заморожен в 2020 году из-за пандемии коронавируса, будет запущена до конца 2023 года, также скоро завершится разработка системы платежных карт для иностранных туристов, заявила директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая. "Мы с вами понимаем, что пока сохраняются визовые ограничения и электронные визы пока не работают. Но как отраслевой регулятор могу сказать, что мы сейчас с этим работаем, и у нас есть понимание, что в этом году электронные визы заработают", - сказала Шаршавицкая в ходе пленарной сессии V Всероссийского конгресса турагентов. Кроме того, она рассказала о подробностях работы системы платежных туристических карт, которые позволят иностранным туристам в России проводить безналичные платежи. "Нами сейчас уже на финальном этапе решается проблема платежей — так называемая "карта туриста". В весеннюю сессию (Госдумы - ред.) заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина. Соответственно, иностранный гражданин вне зависимости от дружественности или недружественности страны сможет получить карту в месте своего основного пребывания для того, чтобы забронировать номер в отеле из своей страны и уже в России пользоваться ею как платежным инструментом", - указала Шаршавицкая.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, новости - туризм, куда можно лететь, туристы, туризм
Туризм, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ, Новости - Туризм, куда можно лететь, туристы, Туризм
Электронные визы для иностранных туристов заработают в России до конца года
МЭР: электронные визы для иностранных туристов заработают в России до конца года