https://ria.ru/20230311/visa-1857267979.html

Электронные визы для иностранных туристов заработают в России до конца года

Электронные визы для иностранных туристов заработают в России до конца года - РИА Новости, 11.03.2023

Электронные визы для иностранных туристов заработают в России до конца года

Система электронных виз для иностранных туриcтов, запуск которой был заморожен в 2020 году из-за пандемии коронавируса, будет запущена до конца 2023 года, также РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T20:56

2023-03-11T20:56

2023-03-11T21:12

туризм

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

новости - туризм

куда можно лететь

туристы

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152563/08/1525630815_0:545:2672:2048_1920x0_80_0_0_a15215b2d6a3ffab43b1303f36a0d275.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Система электронных виз для иностранных туриcтов, запуск которой был заморожен в 2020 году из-за пандемии коронавируса, будет запущена до конца 2023 года, также скоро завершится разработка системы платежных карт для иностранных туристов, заявила директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая. "Мы с вами понимаем, что пока сохраняются визовые ограничения и электронные визы пока не работают. Но как отраслевой регулятор могу сказать, что мы сейчас с этим работаем, и у нас есть понимание, что в этом году электронные визы заработают", - сказала Шаршавицкая в ходе пленарной сессии V Всероссийского конгресса турагентов. Кроме того, она рассказала о подробностях работы системы платежных туристических карт, которые позволят иностранным туристам в России проводить безналичные платежи. "Нами сейчас уже на финальном этапе решается проблема платежей — так называемая "карта туриста". В весеннюю сессию (Госдумы - ред.) заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина. Соответственно, иностранный гражданин вне зависимости от дружественности или недружественности страны сможет получить карту в месте своего основного пребывания для того, чтобы забронировать номер в отеле из своей страны и уже в России пользоваться ею как платежным инструментом", - указала Шаршавицкая.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, новости - туризм, куда можно лететь, туристы, туризм