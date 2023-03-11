https://ria.ru/20230311/vilfand-1857167672.html

Вильфанд объяснил, почему москвичи не ощутят потепления на выходных

Вильфанд объяснил, почему москвичи не ощутят потепления на выходных - РИА Новости, 11.03.2023

Вильфанд объяснил, почему москвичи не ощутят потепления на выходных

К воскресенью в Москве потеплеет до плюс 5 градусов, однако из-за сильной влажности и порывистого ветра такое тепло будет ощущаться как отрицательные... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T03:18

2023-03-11T03:18

2023-03-11T06:48

общество

москва

россия

турция

роман вильфанд

международный женский день

гидрометцентр

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. К воскресенью в Москве потеплеет до плюс 5 градусов, однако из-за сильной влажности и порывистого ветра такое тепло будет ощущаться как отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как сообщил синоптик, утром в субботу в Москву начнут поступать воздушные массы с юга, которые сформировались в районе Турции. "Уже к вечеру субботы температура повысится на 13-14 градусов. Она будет повышаться в течение дня и к позднему вечеру будет от 0 до минус 2 градусов. Это будет сопровождаться очень сильным ветром - 15-20 метров в секунду", - добавил синоптик. По его словам, теплые воздушные массы, которые придут в Москву в субботу, задержатся и в воскресенье. Москва будет находиться в теплом секторе циклона. Температура ночью будет от минус 2 до 0 градусов, а днем потеплеет до плюс 3 – плюс 5. Синоптик также предупредил, что в такую погоду с мокрым снегом и сильным ветром легко простудиться.

https://ria.ru/20230309/davlenie-1856850761.html

https://ria.ru/20230309/moroz-1856834102.html

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общество, москва, россия, турция, роман вильфанд, международный женский день, гидрометцентр