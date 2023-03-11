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Вильфанд объяснил, почему москвичи не ощутят потепления на выходных - РИА Новости, 11.03.2023
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03:18 11.03.2023 (обновлено: 06:48 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/vilfand-1857167672.html
Вильфанд объяснил, почему москвичи не ощутят потепления на выходных
Вильфанд объяснил, почему москвичи не ощутят потепления на выходных - РИА Новости, 11.03.2023
Вильфанд объяснил, почему москвичи не ощутят потепления на выходных
К воскресенью в Москве потеплеет до плюс 5 градусов, однако из-за сильной влажности и порывистого ветра такое тепло будет ощущаться как отрицательные... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T03:18
2023-03-11T06:48
общество
москва
россия
турция
роман вильфанд
международный женский день
гидрометцентр
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. К воскресенью в Москве потеплеет до плюс 5 градусов, однако из-за сильной влажности и порывистого ветра такое тепло будет ощущаться как отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как сообщил синоптик, утром в субботу в Москву начнут поступать воздушные массы с юга, которые сформировались в районе Турции. "Уже к вечеру субботы температура повысится на 13-14 градусов. Она будет повышаться в течение дня и к позднему вечеру будет от 0 до минус 2 градусов. Это будет сопровождаться очень сильным ветром - 15-20 метров в секунду", - добавил синоптик. По его словам, теплые воздушные массы, которые придут в Москву в субботу, задержатся и в воскресенье. Москва будет находиться в теплом секторе циклона. Температура ночью будет от минус 2 до 0 градусов, а днем потеплеет до плюс 3 – плюс 5. Синоптик также предупредил, что в такую погоду с мокрым снегом и сильным ветром легко простудиться.
https://ria.ru/20230309/davlenie-1856850761.html
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общество, москва, россия, турция, роман вильфанд, международный женский день, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Турция, Роман Вильфанд, Международный женский день, Гидрометцентр
Вильфанд объяснил, почему москвичи не ощутят потепления на выходных

Вильфанд: весеннее тепло в Москве на выходных не будет ощущаться из-за влажности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. К воскресенью в Москве потеплеет до плюс 5 градусов, однако из-за сильной влажности и порывистого ветра такое тепло будет ощущаться как отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как сообщил синоптик, утром в субботу в Москву начнут поступать воздушные массы с юга, которые сформировались в районе Турции.
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"Уже к вечеру субботы температура повысится на 13-14 градусов. Она будет повышаться в течение дня и к позднему вечеру будет от 0 до минус 2 градусов. Это будет сопровождаться очень сильным ветром - 15-20 метров в секунду", - добавил синоптик.
По его словам, теплые воздушные массы, которые придут в Москву в субботу, задержатся и в воскресенье. Москва будет находиться в теплом секторе циклона. Температура ночью будет от минус 2 до 0 градусов, а днем потеплеет до плюс 3 – плюс 5.
«
"Но москвичи не ощутят этого тепла, потому что, во-первых, погода будет сопровождаться осадками, при чем вполне интенсивными во всех трех фазах: это будет преимущественно мокрый снег, достаточно заметная фаза дождя и небольшая фаза снега. И второе – порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. При такой погоде, когда воздух насыщен влагой, и при порывистом ветре будет ощущение отрицательной температуры", - пояснил Вильфанд.
Синоптик также предупредил, что в такую погоду с мокрым снегом и сильным ветром легко простудиться.
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ОбществоМоскваРоссияТурцияРоман ВильфандМеждународный женский деньГидрометцентр
 
 
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