https://ria.ru/20230311/ussuriysk-1857193384.html
Замглавы Уссурийска арестовали по подозрению в махинациях с землей
Замглавы Уссурийска арестовали по подозрению в махинациях с землей - РИА Новости, 11.03.2023
Замглавы Уссурийска арестовали по подозрению в махинациях с землей
Заместитель главы Уссурийского городского округа задержан по подозрению в незаконном отчуждении из муниципальной собственности другого района нескольких... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T10:10
2023-03-11T10:10
2023-03-11T10:10
происшествия
приморский край
уссурийск
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Заместитель главы Уссурийского городского округа задержан по подозрению в незаконном отчуждении из муниципальной собственности другого района нескольких земельных участков, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По подозрению в совершении преступления задержаны два фигуранта, в том числе действующий заместитель главы Уссурийского городского округа", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2019 по 2021 год фигуранты вместе с иными лицами незаконно провели отчуждение из ведения Надеждинского района Приморья нескольких земельных участков и приобрели право собственности на них. Позже появилось сообщение об аресте подозреваемых."По ходатайству следователя СК суд избрал фигурантам по уголовному делу о мошенничестве меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В ведомстве журналистам уточнили, что мера пресечения избрана на 2 месяца каждому.
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приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, уссурийск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Уссурийск, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы Уссурийска арестовали по подозрению в махинациях с землей
СК: замглавы Уссурийска арестовали по делу о махинациях с муниципальными участками земли
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости.
Заместитель главы Уссурийского городского округа задержан по подозрению в незаконном отчуждении из муниципальной собственности другого района нескольких земельных участков, сообщает
СУСК РФ по Приморскому краю.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По подозрению в совершении преступления задержаны два фигуранта, в том числе действующий заместитель главы Уссурийского городского округа", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2019 по 2021 год фигуранты вместе с иными лицами незаконно провели отчуждение из ведения Надеждинского района Приморья нескольких земельных участков и приобрели право собственности на них.
Позже появилось сообщение об аресте подозреваемых.
"По ходатайству следователя СК суд избрал фигурантам по уголовному делу о мошенничестве меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве журналистам уточнили, что мера пресечения избрана на 2 месяца каждому.
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