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Минобороны показало кадры поражения натовского комплекса ПВО на Украине

Минобороны показало кадры поражения натовского комплекса ПВО на Украине - РИА Новости, 11.03.2023

Минобороны показало кадры поражения натовского комплекса ПВО на Украине

Минобороны России в субботу опубликовало кадры уничтожения британского комплекса ПВО "Stormer HVM", поставленного Киеву, при помощи барражирующего боеприпаса... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T10:19

2023-03-11T10:19

2023-03-11T11:32

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минобороны России в субботу опубликовало кадры уничтожения британского комплекса ПВО "Stormer HVM", поставленного Киеву, при помощи барражирующего боеприпаса типа "Ланцет". На кадрах - съемка с БПЛА боевой машины противника, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса, уничтожение ЗРК "Stormer HVM" и контроль поражения с другого дрона. В ведомстве уточнили, что боевую машину противника обнаружил расчет БПЛА на донецком направлении. После обнаружения машину уничтожили высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся с беспилотника. "Барражирущие боприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ. С их помощью уничтожаются артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, танки и другая бронетехника", - добавили в Минобороны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230311/kherson-1857194757.html

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От первого лица: момент атаки дрона-камикадзе на британский комплекс ПВО От первого лица: момент атаки дрона-камикадзе на британский комплекс ПВО 2023-03-11T10:19 true PT0M50S

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Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, нато, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф