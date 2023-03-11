Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры поражения натовского комплекса ПВО на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 11.03.2023 (обновлено: 11:32 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/unichtozhenie-1857194431.html
Минобороны показало кадры поражения натовского комплекса ПВО на Украине
Минобороны показало кадры поражения натовского комплекса ПВО на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
Минобороны показало кадры поражения натовского комплекса ПВО на Украине
Минобороны России в субботу опубликовало кадры уничтожения британского комплекса ПВО "Stormer HVM", поставленного Киеву, при помощи барражирующего боеприпаса... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T10:19
2023-03-11T11:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
нато
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857195865_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f8d4ae3968156dde30eba5cfae15fb5.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минобороны России в субботу опубликовало кадры уничтожения британского комплекса ПВО "Stormer HVM", поставленного Киеву, при помощи барражирующего боеприпаса типа "Ланцет". На кадрах - съемка с БПЛА боевой машины противника, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса, уничтожение ЗРК "Stormer HVM" и контроль поражения с другого дрона. В ведомстве уточнили, что боевую машину противника обнаружил расчет БПЛА на донецком направлении. После обнаружения машину уничтожили высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся с беспилотника. "Барражирущие боприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ. С их помощью уничтожаются артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, танки и другая бронетехника", - добавили в Минобороны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230311/kherson-1857194757.html
https://ria.ru/20230311/vsu-1857180994.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
От первого лица: момент атаки дрона-камикадзе на британский комплекс ПВО
От первого лица: момент атаки дрона-камикадзе на британский комплекс ПВО
2023-03-11T10:19
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857195865_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_f98a15cdb74fd7bc8b7cf0ca6aacb710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, нато, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры поражения натовского комплекса ПВО на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения британского комплекса ПВО Stormer HVM "Ланцетом"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минобороны России в субботу опубликовало кадры уничтожения британского комплекса ПВО "Stormer HVM", поставленного Киеву, при помощи барражирующего боеприпаса типа "Ланцет".
На кадрах - съемка с БПЛА боевой машины противника, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса, уничтожение ЗРК "Stormer HVM" и контроль поражения с другого дрона.
Военнослужащий российского артиллерийского расчета РСЗО в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Российские военные нанесли удар по скоплению украинской техники в Херсоне
10:22
В ведомстве уточнили, что боевую машину противника обнаружил расчет БПЛА на донецком направлении. После обнаружения машину уничтожили высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся с беспилотника.
"Барражирущие боприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ. С их помощью уничтожаются артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, танки и другая бронетехника", - добавили в Минобороны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных
08:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевНАТОВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала