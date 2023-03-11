https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html
Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру, чего не делали даже нацисты
Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру, чего не делали даже нацисты - РИА Новости, 11.03.2023
Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру, чего не делали даже нацисты
Захват Киево-Печерской лавры показал, что у режима Владимира Зеленского не осталось ничего святого, говорится в заявлении украинского оппозиционного политика... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T16:29
2023-03-11T16:29
2023-03-11T17:13
в мире
украина
религия
россия
виктор медведчук
украинская православная церковь
нато
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 11 марта — РИА Новости. Захват Киево-Печерской лавры показал, что у режима Владимира Зеленского не осталось ничего святого, говорится в заявлении украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, поступившем в распоряжение РИА Новости."Режим Зеленского в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, теперь уже в буквальном смысле. Сегодня власть начинает рейдерский захват главной святыни православия — Киево-Печерской лавры", — сказал он.Медведчук напомнил, что даже нацисты во времена оккупации не закрывали приходы канонической православной церкви."А сегодня их идейные наследники отнимают у народа Украины то, что дает ему духовный стержень, укрепляет во время испытаний, утешает в горе и объединяет в Пасхальной радости", — подчеркнул политик.По его словам, у украинцев пытаются забрать последнее — православную веру, которая представляет основу для культурной и духовной жизни людей. "УПЦ призывала народ к миру, единению и совести. Но мирных, богобоязненных и совестливых людей власть Зеленского объявила врагами", — отметил он.Коме того, украинцев лишили русского языка, который является родным для миллионов граждан страны, а также прав и свобод. Выше всех законов поставили "лживую, вороватую и преступную власть, отдав народ в руки безумных нацистских бандитов, плодя доносчиков и беспредельщиков", заявил Медведчук.Он обратил внимание, что сейчас граждане Украины не просто не могут иметь отличное от позиции киевского режима мнение, их обязали еще и поддерживать его, поскольку "даже молчание считается преступлением".В итоге Зеленский, как отметил политик, забрал у людей мир и процветание, отправив весь народ на бойню, финансируемую за счет НАТО."Нынешняя власть не скрывает, что собирается воевать долго и кроваво. Жизни простых украинцев ее не интересуют", — добавил он.По мнению Медведчука, Украина превратилась в творение Франкенштейна, ненавидящее все живое и естественное, желающее уничтожить мир на планете. Тем не менее Зеленскому не удастся сделать страну трупом, считает он."Украинцы живая, духовная, справедливая нация. Украинцы не зомби, есть Другая Украина, настоящая, истинная, славянская, православная, которая не позволит навязать сатанизм и беззаконие. И сегодня предатели украинского народа, украинской культуры и украинской веры слышат наш голос, и понимают, что их зловещее черное нутро становится с каждым днем все очевиднее. И каждому воздастся по заслугам. Уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ. Православную веру, как и народ, не уничтожить!" — подытожил политик.В 2022 году киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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в мире, украина, россия, виктор медведчук, украинская православная церковь, нато, православная церковь украины (пцу), владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Религия, Россия, Виктор Медведчук, Украинская православная церковь, НАТО, Православная церковь Украины (ПЦУ), Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веру, чего не делали даже нацисты
Медведчук: захват Киево-Печерской лавры показал, что у Зеленского нет ничего святого
МОСКВА, 11 марта — РИА Новости. Захват Киево-Печерской лавры показал, что у режима Владимира Зеленского не осталось ничего святого, говорится в заявлении украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Режим Зеленского в очередной раз доказал, что у него нет ничего святого, теперь уже в буквальном смысле. Сегодня власть начинает рейдерский захват главной святыни православия — Киево-Печерской лавры", — сказал он.
В пятницу национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической УПЦ покинуть здания до 29 марта. Исполняющий обязанности гендиректора Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины. Там говорится, что монастырь якобы нарушил условия договора по использованию государственного имущества. Подтверждений этому не приводится.
Медведчук напомнил, что даже нацисты во времена оккупации не закрывали приходы канонической православной церкви.
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"А сегодня их идейные наследники отнимают у народа Украины
то, что дает ему духовный стержень, укрепляет во время испытаний, утешает в горе и объединяет в Пасхальной радости", — подчеркнул политик.
По его словам, у украинцев пытаются забрать последнее — православную веру, которая представляет основу для культурной и духовной жизни людей.
"УПЦ призывала народ к миру, единению и совести. Но мирных, богобоязненных и совестливых людей власть Зеленского объявила врагами", — отметил он.
Коме того, украинцев лишили русского языка, который является родным для миллионов граждан страны, а также прав и свобод. Выше всех законов поставили "лживую, вороватую и преступную власть, отдав народ в руки безумных нацистских бандитов, плодя доносчиков и беспредельщиков", заявил Медведчук.
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Он обратил внимание, что сейчас граждане Украины не просто не могут иметь отличное от позиции киевского режима мнение, их обязали еще и поддерживать его, поскольку "даже молчание считается преступлением".
В итоге Зеленский, как отметил политик, забрал у людей мир и процветание, отправив весь народ на бойню, финансируемую за счет НАТО
.
"Нынешняя власть не скрывает, что собирается воевать долго и кроваво. Жизни простых украинцев ее не интересуют", — добавил он.
По мнению Медведчука, Украина превратилась в творение Франкенштейна, ненавидящее все живое и естественное, желающее уничтожить мир на планете. Тем не менее Зеленскому не удастся сделать страну трупом, считает он.
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"Украинцы живая, духовная, справедливая нация. Украинцы не зомби, есть Другая Украина, настоящая, истинная, славянская, православная, которая не позволит навязать сатанизм и беззаконие. И сегодня предатели украинского народа, украинской культуры и украинской веры слышат наш голос, и понимают, что их зловещее черное нутро становится с каждым днем все очевиднее. И каждому воздастся по заслугам. Уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ. Православную веру, как и народ, не уничтожить!" — подытожил политик.
В 2022 году киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь
. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Верховную раду
внесли законопроект о ее фактическом запрете.
Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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