https://ria.ru/20230311/ukraina-1857224610.html

"Стратегическая глупость". В США осознали роковую ошибку на Украине

"Стратегическая глупость". В США осознали роковую ошибку на Украине - РИА Новости, 11.03.2023

"Стратегическая глупость". В США осознали роковую ошибку на Украине

Соединенные Штаты изначально не могли обеспечить киевскому режиму поддержку в развязанном ими конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:46

2023-03-11T15:46

2023-03-11T17:20

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты изначально не могли обеспечить киевскому режиму поддержку в развязанном ими конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В этом заключается проблема с Украиной. Если вы хотите воевать против такого крупного противника, континентальной державы, как Россия, — последнее, что нужно делать, так как это ставить их в более выгодное положение и разворачивать боевые действия у их порога. Это стратегическая глупость", — отметил он.По словам полковника, само решение Белого дома спровоцировать украинский кризис стало роковым для Киева, так как изначально было очевидно, что западные союзники не имеют необходимых ресурсов для обеспечения обороны восточноевропейского государства. Спикер добавил, что Украина находится слишком далеко от США, чтобы их помощь могла переломить ход военных действий и помочь Зеленскому избежать поражения.При этом военный заметил, что сейчас Вашингтон столкнулся с еще одной серьезной проблемой: нехваткой боеприпасов для поставок ВСУ. Восполнение американских арсеналов может занять месяцы, если не годы, а союзники в Европе не имеют производственных мощностей для выполнения подобных военных заказов, подытожил Макгрегор.

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857215064.html

https://ria.ru/20230311/voyska-1857167556.html

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в мире, украина, россия, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины