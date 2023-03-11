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"Стратегическая глупость". В США осознали роковую ошибку на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
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15:46 11.03.2023 (обновлено: 17:20 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857224610.html
"Стратегическая глупость". В США осознали роковую ошибку на Украине
"Стратегическая глупость". В США осознали роковую ошибку на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
"Стратегическая глупость". В США осознали роковую ошибку на Украине
Соединенные Штаты изначально не могли обеспечить киевскому режиму поддержку в развязанном ими конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:46
2023-03-11T17:20
в мире
украина
россия
киев
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты изначально не могли обеспечить киевскому режиму поддержку в развязанном ими конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."В этом заключается проблема с Украиной. Если вы хотите воевать против такого крупного противника, континентальной державы, как Россия, — последнее, что нужно делать, так как это ставить их в более выгодное положение и разворачивать боевые действия у их порога. Это стратегическая глупость", — отметил он.По словам полковника, само решение Белого дома спровоцировать украинский кризис стало роковым для Киева, так как изначально было очевидно, что западные союзники не имеют необходимых ресурсов для обеспечения обороны восточноевропейского государства. Спикер добавил, что Украина находится слишком далеко от США, чтобы их помощь могла переломить ход военных действий и помочь Зеленскому избежать поражения.При этом военный заметил, что сейчас Вашингтон столкнулся с еще одной серьезной проблемой: нехваткой боеприпасов для поставок ВСУ. Восполнение американских арсеналов может занять месяцы, если не годы, а союзники в Европе не имеют производственных мощностей для выполнения подобных военных заказов, подытожил Макгрегор.
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857215064.html
https://ria.ru/20230311/voyska-1857167556.html
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в мире, украина, россия, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Стратегическая глупость". В США осознали роковую ошибку на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не могут спасти Украину от поражения в конфликте

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты изначально не могли обеспечить киевскому режиму поддержку в развязанном ими конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"В этом заключается проблема с Украиной. Если вы хотите воевать против такого крупного противника, континентальной державы, как Россия, — последнее, что нужно делать, так как это ставить их в более выгодное положение и разворачивать боевые действия у их порога. Это стратегическая глупость", — отметил он.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
The Hill назвал три ошибки Запада, которые станут смертельными для Украины
Вчера, 14:01
По словам полковника, само решение Белого дома спровоцировать украинский кризис стало роковым для Киева, так как изначально было очевидно, что западные союзники не имеют необходимых ресурсов для обеспечения обороны восточноевропейского государства. Спикер добавил, что Украина находится слишком далеко от США, чтобы их помощь могла переломить ход военных действий и помочь Зеленскому избежать поражения.
При этом военный заметил, что сейчас Вашингтон столкнулся с еще одной серьезной проблемой: нехваткой боеприпасов для поставок ВСУ. Восполнение американских арсеналов может занять месяцы, если не годы, а союзники в Европе не имеют производственных мощностей для выполнения подобных военных заказов, подытожил Макгрегор.
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"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину
Вчера, 03:25
 
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