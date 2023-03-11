https://ria.ru/20230311/ukraina-1857216283.html
В Госдуме прокомментировали идею Киева о переименовании России
В Госдуме прокомментировали идею Киева о переименовании России - РИА Новости, 11.03.2023
В Госдуме прокомментировали идею Киева о переименовании России
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал идею Владимира Зеленского о переименовании России позорной и отвратительной. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:14
2023-03-11T14:14
2023-03-11T14:58
специальная военная операция на украине
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денис шмыгаль
госдума рф
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал идею Владимира Зеленского о переименовании России позорной и отвратительной. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию. "Если Зеленский решил войти в историю, то берет для этого позорный и отвратительный багаж – оскорбление российского народа и попытка переименования тысячелетнего названия России. Сегодня режиму Зеленского нужен знаковый пиар, поэтому там не нашли ничего лучше, чем придумать новое название для России. Но от этого ничего не изменится, мы на всех картах и в менталитете всего мира так и останемся Россией", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, даже во времена самых тяжёлых отношений с коллективным Западом там никто не додумался о переименовании России. "Зеленский и его прихлебатели - это отвратительная часть истории Украины, одна из позорных страниц этого не совсем правильного государства", - подчеркнул Белик.
https://ria.ru/20230311/medvedev-1857207269.html
https://ria.ru/20230217/arestovich-1852636903.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, дмитрий белик, денис шмыгаль, госдума рф, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Белик, Денис Шмыгаль, Госдума РФ, Владимир Зеленский
В Госдуме прокомментировали идею Киева о переименовании России
Депутат Госдумы Белик назвал идею украинских властей о переименовании России позорной
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал идею Владимира Зеленского о переименовании России позорной и отвратительной.
Ранее президент Украины
Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию.
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"Если Зеленский решил войти в историю, то берет для этого позорный и отвратительный багаж – оскорбление российского народа и попытка переименования тысячелетнего названия России. Сегодня режиму Зеленского нужен знаковый пиар, поэтому там не нашли ничего лучше, чем придумать новое название для России. Но от этого ничего не изменится, мы на всех картах и в менталитете всего мира так и останемся Россией", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, даже во времена самых тяжёлых отношений с коллективным Западом там никто не додумался о переименовании России.
"Зеленский и его прихлебатели - это отвратительная часть истории Украины, одна из позорных страниц этого не совсем правильного государства", - подчеркнул Белик.
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