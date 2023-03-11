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The Hill назвал три ошибки Запада, которые станут смертельными для Украины - РИА Новости, 11.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 11.03.2023 (обновлено: 15:08 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857215064.html
The Hill назвал три ошибки Запада, которые станут смертельными для Украины
The Hill назвал три ошибки Запада, которые станут смертельными для Украины - РИА Новости, 11.03.2023
The Hill назвал три ошибки Запада, которые станут смертельными для Украины
Западные страны могут проиграть конфликт на Украине из-за страха победы и нехватки стратегии, пишет журналист Стивен Блэнк в статье для издания The Hill. "Запад РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:01
2023-03-11T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
артемовск
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Западные страны могут проиграть конфликт на Украине из-за страха победы и нехватки стратегии, пишет журналист Стивен Блэнк в статье для издания The Hill. "Запад рискует проиграть по трем взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, боязнь триумфа и нежелание публично агитировать за победу Украины", — говорится в публикации. Несмотря на общественную поддержку киевских властей, западные лидеры в частном порядке все чаще проявляют скептицизм по поводу не только возможности, но и необходимости выигрыша Украины в этом противостоянии, продолжает автор. По его словам, ощущается "всепроникающий страх перед украинской победой". Блэнк уверен, что в ближайшее время Запад увидит последствия собственной нерешительности. "Во-первых, украинские войска окончательно покинут Артемовск. Во-вторых, киевскому режиму придется отложить свое весеннее наступление, поскольку Запад не может собраться с силами даже спустя 13 месяцев и отправить оружие, которое он уже пообещал", — подытожил он. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856400938.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Артемовск
The Hill назвал три ошибки Запада, которые станут смертельными для Украины

Автор The Hill Блэнк: Западу грозит проигрыш в конфликте на Украине из-за трех ошибок

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Западные страны могут проиграть конфликт на Украине из-за страха победы и нехватки стратегии, пишет журналист Стивен Блэнк в статье для издания The Hill.

"Запад рискует проиграть по трем взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, боязнь триумфа и нежелание публично агитировать за победу Украины", — говорится в публикации.
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Несмотря на общественную поддержку киевских властей, западные лидеры в частном порядке все чаще проявляют скептицизм по поводу не только возможности, но и необходимости выигрыша Украины в этом противостоянии, продолжает автор.
По его словам, ощущается "всепроникающий страх перед украинской победой".
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Блэнк уверен, что в ближайшее время Запад увидит последствия собственной нерешительности.
"Во-первых, украинские войска окончательно покинут Артемовск. Во-вторых, киевскому режиму придется отложить свое весеннее наступление, поскольку Запад не может собраться с силами даже спустя 13 месяцев и отправить оружие, которое он уже пообещал", — подытожил он.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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