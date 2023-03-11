The Hill назвал три ошибки Запада, которые станут смертельными для Украины
Автор The Hill Блэнк: Западу грозит проигрыш в конфликте на Украине из-за трех ошибок
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Западные страны могут проиграть конфликт на Украине из-за страха победы и нехватки стратегии, пишет журналист Стивен Блэнк в статье для издания The Hill.
"Запад рискует проиграть по трем взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, боязнь триумфа и нежелание публично агитировать за победу Украины", — говорится в публикации.
"Запад рискует проиграть по трем взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, боязнь триумфа и нежелание публично агитировать за победу Украины", — говорится в публикации.
Несмотря на общественную поддержку киевских властей, западные лидеры в частном порядке все чаще проявляют скептицизм по поводу не только возможности, но и необходимости выигрыша Украины в этом противостоянии, продолжает автор.
По его словам, ощущается "всепроникающий страх перед украинской победой".
Блэнк уверен, что в ближайшее время Запад увидит последствия собственной нерешительности.
"Во-первых, украинские войска окончательно покинут Артемовск. Во-вторых, киевскому режиму придется отложить свое весеннее наступление, поскольку Запад не может собраться с силами даже спустя 13 месяцев и отправить оружие, которое он уже пообещал", — подытожил он.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.