https://ria.ru/20230311/ukraina-1857215064.html

The Hill назвал три ошибки Запада, которые станут смертельными для Украины

The Hill назвал три ошибки Запада, которые станут смертельными для Украины - РИА Новости, 11.03.2023

The Hill назвал три ошибки Запада, которые станут смертельными для Украины

Западные страны могут проиграть конфликт на Украине из-за страха победы и нехватки стратегии, пишет журналист Стивен Блэнк в статье для издания The Hill. "Запад РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:01

2023-03-11T14:01

2023-03-11T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

владимир путин

артемовск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Западные страны могут проиграть конфликт на Украине из-за страха победы и нехватки стратегии, пишет журналист Стивен Блэнк в статье для издания The Hill. "Запад рискует проиграть по трем взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, боязнь триумфа и нежелание публично агитировать за победу Украины", — говорится в публикации. Несмотря на общественную поддержку киевских властей, западные лидеры в частном порядке все чаще проявляют скептицизм по поводу не только возможности, но и необходимости выигрыша Украины в этом противостоянии, продолжает автор. По его словам, ощущается "всепроникающий страх перед украинской победой". Блэнк уверен, что в ближайшее время Запад увидит последствия собственной нерешительности. "Во-первых, украинские войска окончательно покинут Артемовск. Во-вторых, киевскому режиму придется отложить свое весеннее наступление, поскольку Запад не может собраться с силами даже спустя 13 месяцев и отправить оружие, которое он уже пообещал", — подытожил он. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856400938.html

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857185985.html

https://ria.ru/20230306/plan-1856247133.html

украина

россия

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, артемовск