https://ria.ru/20230311/ukraina-1857185985.html

Американский разведчик назвал сроки поражения Украины

Американский разведчик назвал сроки поражения Украины - РИА Новости, 11.03.2023

Американский разведчик назвал сроки поражения Украины

В ближайшие месяцы у Украины закончатся боеприпасы, что приведет к ее окончательному поражению, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T09:06

2023-03-11T09:06

2023-03-11T11:04

специальная военная операция на украине

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украина

сша

скотт риттер

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В ближайшие месяцы у Украины закончатся боеприпасы, что приведет к ее окончательному поражению, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По его мнению, киевский режим перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение. По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Москвой, иначе российская армия форсирует Днепр и займет Киев.

https://ria.ru/20230311/instruktor-1857168953.html

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в мире, украина, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины, киев