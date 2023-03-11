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Американский разведчик назвал сроки поражения Украины - РИА Новости, 11.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:06 11.03.2023 (обновлено: 11:04 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857185985.html
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины - РИА Новости, 11.03.2023
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины
В ближайшие месяцы у Украины закончатся боеприпасы, что приведет к ее окончательному поражению, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T09:06
2023-03-11T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
скотт риттер
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В ближайшие месяцы у Украины закончатся боеприпасы, что приведет к ее окончательному поражению, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По его мнению, киевский режим перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение. По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Москвой, иначе российская армия форсирует Днепр и займет Киев.
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украина
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в мире, украина, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Киев
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер спрогнозировал поражение Украины летом 2023 года

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В ближайшие месяцы у Украины закончатся боеприпасы, что приведет к ее окончательному поражению, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни пытались. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы, и когда это произойдет, все будет кончено", — сказал он.

В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По его мнению, киевский режим перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение.
По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Москвой, иначе российская армия форсирует Днепр и займет Киев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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