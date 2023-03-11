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Американский разведчик назвал сроки поражения Украины
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины - РИА Новости, 11.03.2023
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины
В ближайшие месяцы у Украины закончатся боеприпасы, что приведет к ее окончательному поражению, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T09:06
2023-03-11T09:06
2023-03-11T11:04
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В ближайшие месяцы у Украины закончатся боеприпасы, что приведет к ее окончательному поражению, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По его мнению, киевский режим перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение. По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, президенту США Джо Байдену придется признать совершенную на Украине ошибку и пойти на мирное соглашение с Москвой, иначе российская армия форсирует Днепр и займет Киев.
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в мире, украина, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Киев
Американский разведчик назвал сроки поражения Украины
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер спрогнозировал поражение Украины летом 2023 года