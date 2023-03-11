https://ria.ru/20230311/ugrozy-1857209517.html

В Крыму ответили на угрозы Киева устроить "горячий сезон"

В Крыму ответили на угрозы Киева устроить "горячий сезон" - РИА Новости, 11.03.2023

В Крыму ответили на угрозы Киева устроить "горячий сезон"

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал угрозу киевских властей устроить Крыму "горячий сезон" попыткой раздуть затухающий костер... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T13:05

2023-03-11T13:05

2023-03-11T13:05

киев

украина

владимир бобков

владимир зеленский

михаил подоляк

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал угрозу киевских властей устроить Крыму "горячий сезон" попыткой раздуть затухающий костер "воинственности" в украинском обществе. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон", заявив, что Украина объяснит крымчанам, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом. "Это заявление рассчитано на внутреннего потребителя, для украинского общества. Нужно четко понимать, что Подоляк пытается раздуть костер воинственности в украинском обществе, на котором остатки страны держались последний год. Он говорит это для того, чтобы этот костер продолжал тлеть. И чем больше этот костер будет тухнуть, тем более радикальные высказывания мы будем слышать. Там накапливается тотальная усталость общества и когда она прорвет, это будет означать и конец режима Зеленского", - сказал РИА Новости Бобков. По его словам, руководствуясь здравым смыслом, Крым укрепил рубежи, обеспечена безопасность с точки зрения воздушных угроз.

https://ria.ru/20230310/krym-1856898432.html

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, украина, владимир бобков, владимир зеленский, михаил подоляк, республика крым