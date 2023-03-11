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В Крыму ответили на угрозы Киева устроить "горячий сезон" - РИА Новости, 11.03.2023
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13:05 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/ugrozy-1857209517.html
В Крыму ответили на угрозы Киева устроить "горячий сезон"
В Крыму ответили на угрозы Киева устроить "горячий сезон" - РИА Новости, 11.03.2023
В Крыму ответили на угрозы Киева устроить "горячий сезон"
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал угрозу киевских властей устроить Крыму "горячий сезон" попыткой раздуть затухающий костер... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T13:05
2023-03-11T13:05
киев
украина
владимир бобков
владимир зеленский
михаил подоляк
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал угрозу киевских властей устроить Крыму "горячий сезон" попыткой раздуть затухающий костер "воинственности" в украинском обществе. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон", заявив, что Украина объяснит крымчанам, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом. "Это заявление рассчитано на внутреннего потребителя, для украинского общества. Нужно четко понимать, что Подоляк пытается раздуть костер воинственности в украинском обществе, на котором остатки страны держались последний год. Он говорит это для того, чтобы этот костер продолжал тлеть. И чем больше этот костер будет тухнуть, тем более радикальные высказывания мы будем слышать. Там накапливается тотальная усталость общества и когда она прорвет, это будет означать и конец режима Зеленского", - сказал РИА Новости Бобков. По его словам, руководствуясь здравым смыслом, Крым укрепил рубежи, обеспечена безопасность с точки зрения воздушных угроз.
https://ria.ru/20230310/krym-1856898432.html
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киев, украина, владимир бобков, владимир зеленский, михаил подоляк, республика крым
Киев, Украина, Владимир Бобков, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Республика Крым
В Крыму ответили на угрозы Киева устроить "горячий сезон"

В Крыму назвали угрозы Киева попыткой раздуть костер воинственности в украинском обществе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал угрозу киевских властей устроить Крыму "горячий сезон" попыткой раздуть затухающий костер "воинственности" в украинском обществе.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон", заявив, что Украина объяснит крымчанам, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом.
"Это заявление рассчитано на внутреннего потребителя, для украинского общества. Нужно четко понимать, что Подоляк пытается раздуть костер воинственности в украинском обществе, на котором остатки страны держались последний год. Он говорит это для того, чтобы этот костер продолжал тлеть. И чем больше этот костер будет тухнуть, тем более радикальные высказывания мы будем слышать. Там накапливается тотальная усталость общества и когда она прорвет, это будет означать и конец режима Зеленского", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, руководствуясь здравым смыслом, Крым укрепил рубежи, обеспечена безопасность с точки зрения воздушных угроз.
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КиевУкраинаВладимир БобковВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякРеспублика Крым
 
 
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