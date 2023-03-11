https://ria.ru/20230311/ubiystvo-1857222409.html

В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку

В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку - РИА Новости, 11.03.2023

В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку

Тело 16-летней девушки с ножевыми ранениями на шее обнаружено в квартире в подмосковном Подольске, она скончалась в машине скорой помощи, подозреваемый в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:15

2023-03-11T15:15

2023-03-11T16:09

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тело 16-летней девушки с ножевыми ранениями на шее обнаружено в квартире в подмосковном Подольске, она скончалась в машине скорой помощи, подозреваемый в убийстве задержан, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. "В квартире, расположенной в городе Подольск, обнаружена 16-летняя девушка с ножевым ранением в области шеи. Дверь в квартиру была заперта, лежащую на полу пострадавшую обнаружили друзья, которые попали в квартиру через открытую дверь балкона и вызвали на место происшествия экстренные службы. Несмотря на оказанную помощь, потерпевшая скончалась в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, "суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения". ГСУ СК РФ по Московской области добавило, что подозреваемого 18-летнего мужчину, живущего в Подольске, задержали "по горячим следам" в Москве. По данным следствия, мужчина зарезал знакомую у нее в квартире в ходе конфликта. СК отмечает, что на месте убийства изъято орудие преступления. Кроме того, "осуществляются допросы, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, психолого-психиатрической и молекулярно-генетической".

https://ria.ru/20221125/ubiystvo-1834377318.html

подольск

московская область (подмосковье)

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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)