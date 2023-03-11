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В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку - РИА Новости, 11.03.2023
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15:15 11.03.2023 (обновлено: 16:09 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/ubiystvo-1857222409.html
В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку
В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку - РИА Новости, 11.03.2023
В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку
Тело 16-летней девушки с ножевыми ранениями на шее обнаружено в квартире в подмосковном Подольске, она скончалась в машине скорой помощи, подозреваемый в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:15
2023-03-11T16:09
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тело 16-летней девушки с ножевыми ранениями на шее обнаружено в квартире в подмосковном Подольске, она скончалась в машине скорой помощи, подозреваемый в убийстве задержан, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. "В квартире, расположенной в городе Подольск, обнаружена 16-летняя девушка с ножевым ранением в области шеи. Дверь в квартиру была заперта, лежащую на полу пострадавшую обнаружили друзья, которые попали в квартиру через открытую дверь балкона и вызвали на место происшествия экстренные службы. Несмотря на оказанную помощь, потерпевшая скончалась в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, "суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения". ГСУ СК РФ по Московской области добавило, что подозреваемого 18-летнего мужчину, живущего в Подольске, задержали "по горячим следам" в Москве. По данным следствия, мужчина зарезал знакомую у нее в квартире в ходе конфликта. СК отмечает, что на месте убийства изъято орудие преступления. Кроме того, "осуществляются допросы, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, психолого-психиатрической и молекулярно-генетической".
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подольск
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку

В Подольске в квартире зарезали шестнадцатилетнюю девушку, подозреваемого задержали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тело 16-летней девушки с ножевыми ранениями на шее обнаружено в квартире в подмосковном Подольске, она скончалась в машине скорой помощи, подозреваемый в убийстве задержан, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
"В квартире, расположенной в городе Подольск, обнаружена 16-летняя девушка с ножевым ранением в области шеи. Дверь в квартиру была заперта, лежащую на полу пострадавшую обнаружили друзья, которые попали в квартиру через открытую дверь балкона и вызвали на место происшествия экстренные службы. Несмотря на оказанную помощь, потерпевшая скончалась в машине скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, "суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения".
ГСУ СК РФ по Московской области добавило, что подозреваемого 18-летнего мужчину, живущего в Подольске, задержали "по горячим следам" в Москве. По данным следствия, мужчина зарезал знакомую у нее в квартире в ходе конфликта.
СК отмечает, что на месте убийства изъято орудие преступления. Кроме того, "осуществляются допросы, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, психолого-психиатрической и молекулярно-генетической".
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ПроисшествияПодольскМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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