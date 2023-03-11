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Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 11.03.2023
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01:46 11.03.2023 (обновлено: 01:49 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/twitter-1857164650.html
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 11.03.2023
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter из ряда стран мира жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T01:46
2023-03-11T01:49
в мире
технологии
сша
канада
франция
twitter
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пользователи Twitter из ряда стран мира жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Из США поступили более 1,8 тысячи жалоб. Также сбои наблюдаются в Британии, Канаде, Франции, Испании, Италии, Нидерландах и Японии. Пользователи отмечают ошибки в работе веб-сайта и приложения. Некоторые проблемы отмечаются при соединении с сервером. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, технологии, сша, канада, франция, twitter
В мире, Технологии, США, Канада, Франция, Twitter
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

Downdetector: пользователи Twitter из разных стран сообщили о сбоях в работе соцсети

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пользователи Twitter из ряда стран мира жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Из США поступили более 1,8 тысячи жалоб. Также сбои наблюдаются в Британии, Канаде, Франции, Испании, Италии, Нидерландах и Японии.
Пользователи отмечают ошибки в работе веб-сайта и приложения. Некоторые проблемы отмечаются при соединении с сервером.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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