https://ria.ru/20230311/tunis-1857168792.html

Режим в Сирии касается только сирийцев, заявили президент Туниса

Режим в Сирии касается только сирийцев, заявили президент Туниса - РИА Новости, 11.03.2023

Режим в Сирии касается только сирийцев, заявили президент Туниса

Президент Туниса Кайс Саид заявил о необходимости назначения посла своей страны в Сирии, сообщила радиостанция "Мозаик ФМ". РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T04:07

2023-03-11T04:07

2023-03-11T09:40

в мире

сирия

тунис (страна)

дамаск (город)

башар асад

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид заявил о необходимости назначения посла своей страны в Сирии, сообщила радиостанция "Мозаик ФМ". "Нет никакого оправдания тому, что у Туниса нет посла в Дамаске... а у Сирии нет посла в Тунисе", - приводит радиостанция слова тунисского президента. Саид отметил, что вопрос о режиме в Сирии "касается только сирийцев", подчеркнув, что он выступает против раздела сирийского государства на несколько частей. Ранее главы МИД Туниса и Сирии подтвердили выраженный тунисским президентом в феврале настрой на полноценное возобновление дипломатических отношений. В 2012 году большинство арабских государств отозвали глав своих дипмиссий из Сирии в знак протеста против политики президента Башара Асада, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений.

https://ria.ru/20230310/siriya-1856951854.html

https://ria.ru/20230309/iran-1856798998.html

сирия

тунис (страна)

дамаск (город)

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в мире, сирия, тунис (страна), дамаск (город), башар асад