https://ria.ru/20230311/tunis-1857168792.html
Режим в Сирии касается только сирийцев, заявили президент Туниса
Режим в Сирии касается только сирийцев, заявили президент Туниса - РИА Новости, 11.03.2023
Режим в Сирии касается только сирийцев, заявили президент Туниса
Президент Туниса Кайс Саид заявил о необходимости назначения посла своей страны в Сирии, сообщила радиостанция "Мозаик ФМ". РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T04:07
2023-03-11T04:07
2023-03-11T09:40
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид заявил о необходимости назначения посла своей страны в Сирии, сообщила радиостанция "Мозаик ФМ". "Нет никакого оправдания тому, что у Туниса нет посла в Дамаске... а у Сирии нет посла в Тунисе", - приводит радиостанция слова тунисского президента. Саид отметил, что вопрос о режиме в Сирии "касается только сирийцев", подчеркнув, что он выступает против раздела сирийского государства на несколько частей. Ранее главы МИД Туниса и Сирии подтвердили выраженный тунисским президентом в феврале настрой на полноценное возобновление дипломатических отношений. В 2012 году большинство арабских государств отозвали глав своих дипмиссий из Сирии в знак протеста против политики президента Башара Асада, обвинив его в силовом подавлении народных выступлений.
https://ria.ru/20230310/siriya-1856951854.html
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в мире, сирия, тунис (страна), дамаск (город), башар асад
В мире, Сирия, Тунис (страна), Дамаск (город), Башар Асад
Режим в Сирии касается только сирийцев, заявили президент Туниса
Президент Туниса Саид выступил против раздела Сирии и за возобновление дипотношений