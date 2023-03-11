https://ria.ru/20230311/tserkvi-1856986177.html

"Это шантаж": церкви в Европе оказались под ударом

"Это шантаж": церкви в Европе оказались под ударом - РИА Новости, 11.03.2023

"Это шантаж": церкви в Европе оказались под ударом

В Германии изречения Иисуса проверяют на экстремизм. Дания отказывается от церковных праздников в угоду бюджету. В Англии предлагают обозначать Бога... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T08:00

2023-03-11T08:00

2023-03-11T08:07

религия

европа

германия

дания

анналена бербок

метте фредериксен

аналитика - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100973/63/1009736380_0:208:2780:1772_1920x0_80_0_0_3c8d4bf2ce29425d132fb289218c4119.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Германии изречения Иисуса проверяют на экстремизм. Дания отказывается от церковных праздников в угоду бюджету. В Англии предлагают обозначать Бога гендерно-нейтрально. Из-за жесткого либерального курса христиане протестуют. РИА Новости разбиралось в ситуации."Несправедливые условия"На ежегодном Берлинском форуме мировых религий не обошлось без скандалов: профессор литературоведения Фрайбургского университета Татьяна Йеш предложила проверить на предмет насилия Нагорную проповедь Христа.Этот фрагмент — один из основополагающих в евангельском повествовании. По сути, в нем содержится квинтэссенция морального учения Иисуса. Однако профессор Йеш так не считает: "В ней доминируют фантазии о наказании. Фантазии, которые должны перевернуть несправедливые условия старого порядка".Литературовед усмотрела в проповеди призывы к насилию и привела в пример слова Христа: "Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в геенну".Ни в одном из признанных богословских толкований нет буквального понимания этой фразы — ее трактуют как метафору. На возражения оппонентов Йеш не смогла дать четкий ответ. Лишь назвала христианство "еврейской сектой" и призвала лишить евангельские тексты "флера священной ауры".Это далеко не первый скандал. К примеру, в ноябре 2022-го министр ФРГ по вопросам культуры Клаудия Рот решила немного изменить облик Берлинского Королевского дворца. Ей не понравились надписи на куполе здания. А именно — стих из "Деяний апостолов": "Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись".Это исключает другие религии, объяснила Рот, а золотой крест противоречит "современному духу космополитизма". И предложила добавить "альтернативные комментирующие тексты", но какие именно — не уточнила. Идею подхватила министр иностранных дел Анналена Бербок.Она попросила власти города Мюнстера убрать из ратуши XVII века главный символ — святое распятие. К слову, здание очень важно для истории Европы. Именно здесь в 1648-м подписали Вестфальский мир, положивший конец Тридцатилетней войне. Кроме того, перед крестом присягали члены городского совета Мюнстера."Придется перестроить график"Не особо считаются с традициями и власти скандинавских стран. Так в конце января правительство Дании внесло в парламент законопроект, предлагающий сделать один из государственных праздников рабочим днем.По словам премьера Метте Фредериксен, это даст дополнительные трудовые часы. Следовательно, увеличится объем внутреннего валового продукта. Удастся получить порядка 4,5 миллиарда крон (около 654 миллионов долларов).Рабочим, скорее всего, станет День всеобщей молитвы — старейший официальный праздник в королевстве. Его учредили еще в 1686-м и отмечают на четвертой неделе после Пасхи.Инициативу правительства раскритиковали религиозные общины. Ведь в этот день датчане обычно совершают конфирмацию — таинство миропомазания. В прошлом году, например, ее прошли около 46 тысяч человек."Многие семьи записываются на год, а то и два вперед. Теперь священникам и прихожанам придется кардинально перестроить график. А церемонии, вероятно, отменить", — говорит председатель Королевской ассоциации духовенства Пернилле Вигсе Багге.Это в том числе ударит по бизнесу. Семьи конфирмантов отмечают праздник, как правило, в кафе и ресторанах.В начале февраля недовольные граждане вышли на улицы Копенгагена — около 50 тысяч человек. Протестующие скандировали, что не хотят терпеть произвол властей. Но результата не добились.Бог своего родаВ Туманном Альбионе либеральный тренд и вовсе проник в святая святых. Англиканское духовенство обсуждает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога.По словам епископа Личфилда Майкла Ипгрейва, церковь уже в течение нескольких лет изучает этот вопрос. А нынешней весной начнется проект по выработке нового "гендерного языка".Однако пока непонятно, на что заменят традиционное обращение "Отче наш". Священнослужители лишь подчеркивают: христиане с древних времен признавали, что Бог — ни мужчина, ни женщина.Консерваторы из числа клира и мирян настаивают: вопрос о гендерной принадлежности Всевышнего имеет право решать лишь синод. В случае, если "новый язык" одобрят, нужно пересмотреть все вероучение."Ведь Бога называют "Отцом", и он не может стать "Матерью" без изменения значения. И быть гендерно-нейтральным "Родителем" также не может", — пояснил член Генерального синода Ян Пол.Тем не менее есть вероятность, что высший законодательный орган церкви все же поддержит либеральный курс. Есть прецеденты: в начале февраля епископы разрешили благословлять однополые пары. Само учение о браке как о союзе мужчины и женщины менять не будут. Но нетрадиционным партнерам предоставят "максимально широкую пастырскую опеку".К слову, сразу после принятия соответствующего документа глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что ему угрожали члены парламента в попытке "принудить к признанию однополых браков"."Во всех этих историях мы видим результат либерального курса. "Открытые и ориентированные на свободу" власти в какой-то момент перестают считаться с той частью общества, которая исповедует традиционные взгляды", — говорит религиовед Роман Лункин.Эксперт указывает: для политиков нет ничего предосудительного в том, чтобы отменить национальный праздник или шантажировать духовенство. Иными словами, бросить вызов своим же избирателям — верующим.Подобный вектор лишь усугубит ситуацию: недовольство среди традиционалистов вырастет, а протест приобретет более радикальные формы.

https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html

европа

германия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

европа, германия, дания, анналена бербок, метте фредериксен, аналитика - религия и мировоззрение