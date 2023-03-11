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В подконтрольной Киеву части ДНР объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части ДНР объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.03.2023
В подконтрольной Киеву части ДНР объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T00:34
2023-03-11T00:34
2023-03-11T00:57
специальная военная операция на украине
происшествия
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запорожская область
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в пятницу воздушная тревога уже была объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230310/obstrel-1857157243.html
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происшествия, киев, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Киев, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
В подконтрольной Киеву части ДНР объявили воздушную тревогу
В подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области объявили воздушную тревогу