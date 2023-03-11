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Расчет "Торнадо-Г" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

Расчет "Торнадо-Г" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 11.03.2023

Расчет "Торнадо-Г" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

На Запорожском направлении российские военные уничтожили наблюдательный пункт украинских войск, применив "тактику кочующего орудия", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T05:34

2023-03-11T05:34

2023-03-11T09:46

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

запорожская область

торнадо-г

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. На Запорожском направлении российские военные уничтожили наблюдательный пункт украинских войск, применив "тактику кочующего орудия", передает корреспондент РИА Новости. По словам командира расчета реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г", им поставили задачу уничтожить наблюдательный пост, выявленный беспилотником."Кочующий" экипаж, который находился на удалении 200-300 метров от огневой позиции, выдвинулся и нанес огневое поражение. В результате средствами БПЛА было зафиксировано поражение наблюдательного пункта", — сказал собеседник агентства.РСЗО "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, подразделений, живой силы и техники в местах сосредоточения. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.

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Кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ из РСЗО "Торнадо-Г" "Кочующий" экипаж РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на запорожском направлении 2023-03-11T05:34 true PT2M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область, торнадо-г