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Расчет "Торнадо-Г" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ
Расчет "Торнадо-Г" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 11.03.2023
Расчет "Торнадо-Г" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ
На Запорожском направлении российские военные уничтожили наблюдательный пункт украинских войск, применив "тактику кочующего орудия", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T05:34
2023-03-11T05:34
2023-03-11T09:46
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
запорожская область
торнадо-г
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. На Запорожском направлении российские военные уничтожили наблюдательный пункт украинских войск, применив "тактику кочующего орудия", передает корреспондент РИА Новости. По словам командира расчета реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г", им поставили задачу уничтожить наблюдательный пост, выявленный беспилотником."Кочующий" экипаж, который находился на удалении 200-300 метров от огневой позиции, выдвинулся и нанес огневое поражение. В результате средствами БПЛА было зафиксировано поражение наблюдательного пункта", — сказал собеседник агентства.РСЗО "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, подразделений, живой силы и техники в местах сосредоточения. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.
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Кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ из РСЗО "Торнадо-Г"
"Кочующий" экипаж РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил наблюдательный пункт украинских боевиков на запорожском направлении
2023-03-11T05:34
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PT2M51S
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безопасность, вооруженные силы рф, запорожская область, торнадо-г
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Торнадо-Г
Расчет "Торнадо-Г" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ
Расчет "Торнадо-Г" ВС России уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. На Запорожском направлении российские военные уничтожили наблюдательный пункт украинских войск, применив "тактику кочующего орудия", передает корреспондент РИА Новости.
По словам командира расчета реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
, им поставили задачу уничтожить наблюдательный пост, выявленный беспилотником.
"Кочующий" экипаж, который находился на удалении 200-300 метров от огневой позиции, выдвинулся и нанес огневое поражение. В результате средствами БПЛА было зафиксировано поражение наблюдательного пункта", — сказал собеседник агентства.
РСЗО "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, подразделений, живой силы и техники в местах сосредоточения. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем.
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