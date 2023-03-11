https://ria.ru/20230311/tof-1857178893.html

Силы ТОФ в Приморье подготовились к надвигающемуся циклону

Силы ТОФ в Приморье подготовились к надвигающемуся циклону - РИА Новости, 11.03.2023

Силы ТОФ в Приморье подготовились к надвигающемуся циклону

Силы Тихоокеанского флота в Приморье подготовились к надвигающимся на регион циклонам, полеты авиации и переходы кораблей скорректированы, сообщает ТОФ. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T07:30

2023-03-11T07:30

2023-03-11T07:30

приморский край

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Силы Тихоокеанского флота в Приморье подготовились к надвигающимся на регион циклонам, полеты авиации и переходы кораблей скорректированы, сообщает ТОФ. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Ожидается, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер порывами до 27 метров в секунду. "В связи с надвигающимся на территорию Приморского края циклоном на ТОФ произведены все соответствующие мероприятия по подготовке к встрече стихии. На всех объектах флота проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения, полёты авиации и переходы кораблей Тихоокеанского флота скорректированы с учётом фактических и прогнозируемых метеоусловий", - говорится в сообщении. Дежурные смены мониторят обстановку, доводят метеоданные и указания командования до соединений и воинских частей, а также для кораблей ТОФ, находящихся в море. В объединениях и соединениях ТОФ сформированы сводные отряды ликвидации последствий циклона, обеспечивающие бесперебойное функционирование военных объектов. ТОФ отмечает, что сейчас создаются условия для зарождения над Японским морем нескольких циклонов. В Приморье 12-13 марта ожидается ветер 15-20 м/с со смешанными осадками, в том числе и со снегом.

https://ria.ru/20230228/tof-1854751086.html

https://ria.ru/20230216/samolety-1852325783.html

приморский край

японское море

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приморский край, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность