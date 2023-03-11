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Предсказавший развал СССР французский историк назвал следующую цель Путина
Предсказавший развал СССР французский историк назвал следующую цель Путина - РИА Новости, 11.03.2023
Предсказавший развал СССР французский историк назвал следующую цель Путина
Запад спровоцировал конфликт на Украине, но недооценил силы России, и теперь НАТО находится в большой опасности, заявил в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:45
2023-03-11T15:45
2023-03-11T17:28
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Запад спровоцировал конфликт на Украине, но недооценил силы России, и теперь НАТО находится в большой опасности, заявил в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.Ведущий передачи Point de vue попытался спровоцировать гостя, утверждая, что Владимир Путин агрессор. Однако Тодд объяснил, что Запад еще пожалеет об украинской авантюре, так как следующей целью Кремля станет ослабление альянса."У России есть хорошие шансы выйти из этой ситуации победителем. <…> Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы", — сказал он.По словам эксперта, Вашингтон подтолкнул Москву к принятию превентивных мер, когда начал вооружать украинцев по образцу армий Североатлантического альянса.Кроме того, американские неоконсерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономику с помощью санкций."Случилось обратное, и мы видим, что Россия сопротивляется лучше, чем мы могли представить", — добавил Тодд.При этом промышленному аппарату США и европейских стран уже не хватает мощностей, чтобы продолжать производить боеприпасы для ВСУ, подытожил специалист.Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857215064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, нато, сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, НАТО, США, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Предсказавший развал СССР французский историк назвал следующую цель Путина
Французский историк Тодд назвал ослабление НАТО следующей целью Владимира Путина
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Запад спровоцировал конфликт на Украине, но недооценил силы России, и теперь НАТО находится в большой опасности, заявил в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro
французский историк Эммануэль Тодд.
Ведущий передачи Point de vue попытался спровоцировать гостя, утверждая, что Владимир Путин агрессор. Однако Тодд объяснил, что Запад еще пожалеет об украинской авантюре, так как следующей целью Кремля станет ослабление альянса.
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"У России есть хорошие шансы выйти из этой ситуации победителем. <…> Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы", — сказал он.
По словам эксперта, Вашингтон подтолкнул Москву к принятию превентивных мер, когда начал вооружать украинцев по образцу армий Североатлантического альянса.
Кроме того, американские неоконсерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономику с помощью санкций.
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"Случилось обратное, и мы видим, что Россия сопротивляется лучше, чем мы могли представить", — добавил Тодд.
При этом промышленному аппарату США
и европейских стран уже не хватает мощностей, чтобы продолжать производить боеприпасы для ВСУ, подытожил специалист.
Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".
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