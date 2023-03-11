https://ria.ru/20230311/todd-1857224436.html

Предсказавший развал СССР французский историк назвал следующую цель Путина

Предсказавший развал СССР французский историк назвал следующую цель Путина - РИА Новости, 11.03.2023

Предсказавший развал СССР французский историк назвал следующую цель Путина

Запад спровоцировал конфликт на Украине, но недооценил силы России, и теперь НАТО находится в большой опасности, заявил в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:45

2023-03-11T15:45

2023-03-11T17:28

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Запад спровоцировал конфликт на Украине, но недооценил силы России, и теперь НАТО находится в большой опасности, заявил в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.Ведущий передачи Point de vue попытался спровоцировать гостя, утверждая, что Владимир Путин агрессор. Однако Тодд объяснил, что Запад еще пожалеет об украинской авантюре, так как следующей целью Кремля станет ослабление альянса."У России есть хорошие шансы выйти из этой ситуации победителем. <…> Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы", — сказал он.По словам эксперта, Вашингтон подтолкнул Москву к принятию превентивных мер, когда начал вооружать украинцев по образцу армий Североатлантического альянса.Кроме того, американские неоконсерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономику с помощью санкций."Случилось обратное, и мы видим, что Россия сопротивляется лучше, чем мы могли представить", — добавил Тодд.При этом промышленному аппарату США и европейских стран уже не хватает мощностей, чтобы продолжать производить боеприпасы для ВСУ, подытожил специалист.Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857215064.html

https://ria.ru/20230311/yaponiya-1857187624.html

https://ria.ru/20230311/evroparlament-1857221528.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, нато, сша, вооруженные силы украины