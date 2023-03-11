https://ria.ru/20230311/telefon-1857177584.html
Эксперт дал совет для ускорения работы телефона
Эксперт дал совет для ускорения работы телефона - РИА Новости, 11.03.2023
Эксперт дал совет для ускорения работы телефона
Смартфоны со временем начинают медленнее работать - отчасти из-за забитой памяти, поэтому рекомендуется ежемесячно очищать кэш в настройках, рассказал РИА... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T07:17
2023-03-11T07:17
2023-03-11T08:40
общество
технологии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Смартфоны со временем начинают медленнее работать - отчасти из-за забитой памяти, поэтому рекомендуется ежемесячно очищать кэш в настройках, рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония. По его словам, уровень свободной памяти – главный фактор, от которого зависит скорость работы смартфона. Она, в свою очередь, делится на внутреннюю, где хранятся данные, и внешнюю, отвечающую за многозадачность. "Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел "Другое". Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере – и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц", - заявил Джакония. Он отметил, что установленные приложения также оказывают влияние на скорость работы устройства. В связи с этим рекомендуется отключать автообновления и не держать открытыми десятки приложений, свернув, но не закрыв их. "Работа в фоновом режиме снижает производительность устройства, так как требует дополнительных ресурсов от него, поэтому рекомендуется закрывать приложения после их использования", - подчеркнул эксперт. Кроме того, фото и видео-файлы можно перенести в облако, в компьютер или и вовсе удалить ненужное, чтобы очистить внутреннюю память. "Если этих действий оказалось недостаточно для ускорения работы гаджета, можно сбросить смартфон до заводских настроек, предварительно переместив важную информацию в альтернативные хранилища данных. Эта функция полностью очистит память устройства", - заключил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона".
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общество, технологии, мегафон, google android, apple ios
Общество, Технологии, Мегафон, Google Android, Apple iOS
Эксперт дал совет для ускорения работы телефона
Джакония: для ускорения работы телефона следует ежемесячно очищать кэш
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Смартфоны со временем начинают медленнее работать - отчасти из-за забитой памяти, поэтому рекомендуется ежемесячно очищать кэш в настройках, рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония.
По его словам, уровень свободной памяти – главный фактор, от которого зависит скорость работы смартфона. Она, в свою очередь, делится на внутреннюю, где хранятся данные, и внешнюю, отвечающую за многозадачность.
"Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел "Другое". Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере – и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц", - заявил Джакония.
Он отметил, что установленные приложения также оказывают влияние на скорость работы устройства. В связи с этим рекомендуется отключать автообновления и не держать открытыми десятки приложений, свернув, но не закрыв их. "Работа в фоновом режиме снижает производительность устройства, так как требует дополнительных ресурсов от него, поэтому рекомендуется закрывать приложения после их использования", - подчеркнул эксперт.
Кроме того, фото и видео-файлы можно перенести в облако, в компьютер или и вовсе удалить ненужное, чтобы очистить внутреннюю память. "Если этих действий оказалось недостаточно для ускорения работы гаджета, можно сбросить смартфон до заводских настроек, предварительно переместив важную информацию в альтернативные хранилища данных. Эта функция полностью очистит память устройства", - заключил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона".
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