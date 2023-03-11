https://ria.ru/20230311/tanker-1857160488.html

СМИ: у мест взрывов на "Северных потоках" стоял танкер под флагом Греции

СМИ: у мест взрывов на "Северных потоках" стоял танкер под флагом Греции - РИА Новости, 11.03.2023

СМИ: у мест взрывов на "Северных потоках" стоял танкер под флагом Греции

Почти за две недели до терактов на "Северных потоках" танкер Minerva Julie под флагом Греции несколько дней находился рядом с местами взрывов, сообщает газета... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T00:01

2023-03-11T00:01

2023-03-11T03:54

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Почти за две недели до терактов на "Северных потоках" танкер Minerva Julie под флагом Греции несколько дней находился рядом с местами взрывов, сообщает газета Business Insider со ссылкой на аналитика Оливера Александера. "Minerva Julie... с 6 сентября до 13 сентября... дрейфовал недалеко от места взрывов", — говорится в статье. Издание отметило, что танкер также пересекал участок над газопроводами.Согласно газете, возникает вопрос, стал ли экипаж Minerva Julie свидетелем чего-либо важного. Представитель танкера подтвердил местоположение судна за указанный период. По его словам, танкер остановился "в ожидании новых инструкций относительно рейса". Отмечается, что он не указал, связывались ли с ним следователи.Ранее американская газета New York Times заявила, что некие разведданные говорят о том, что за случившемся на газопроводах стоит некая проукраинская группировка. Немецкое издание Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Британское издание Times отметило, что разведка западных стран знает имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ, целью которого является отвлечение внимания.

https://ria.ru/20230310/vzryvy-1857139141.html

https://ria.ru/20230310/gazoprovody-1857009041.html

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в мире, европа, германия, россия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2