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СМИ: у мест взрывов на "Северных потоках" стоял танкер под флагом Греции - РИА Новости, 11.03.2023
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00:01 11.03.2023 (обновлено: 03:54 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/tanker-1857160488.html
СМИ: у мест взрывов на "Северных потоках" стоял танкер под флагом Греции
СМИ: у мест взрывов на "Северных потоках" стоял танкер под флагом Греции - РИА Новости, 11.03.2023
СМИ: у мест взрывов на "Северных потоках" стоял танкер под флагом Греции
Почти за две недели до терактов на "Северных потоках" танкер Minerva Julie под флагом Греции несколько дней находился рядом с местами взрывов, сообщает газета... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T00:01
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Почти за две недели до терактов на "Северных потоках" танкер Minerva Julie под флагом Греции несколько дней находился рядом с местами взрывов, сообщает газета Business Insider со ссылкой на аналитика Оливера Александера. "Minerva Julie... с 6 сентября до 13 сентября... дрейфовал недалеко от места взрывов", — говорится в статье. Издание отметило, что танкер также пересекал участок над газопроводами.Согласно газете, возникает вопрос, стал ли экипаж Minerva Julie свидетелем чего-либо важного. Представитель танкера подтвердил местоположение судна за указанный период. По его словам, танкер остановился "в ожидании новых инструкций относительно рейса". Отмечается, что он не указал, связывались ли с ним следователи.Ранее американская газета New York Times заявила, что некие разведданные говорят о том, что за случившемся на газопроводах стоит некая проукраинская группировка. Немецкое издание Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Британское издание Times отметило, что разведка западных стран знает имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ, целью которого является отвлечение внимания.
https://ria.ru/20230310/vzryvy-1857139141.html
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в мире, европа, германия, россия, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Европа, Германия, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
СМИ: у мест взрывов на "Северных потоках" стоял танкер под флагом Греции

Business Insider: танкер Minerva Julie находился у мест взрывов на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Почти за две недели до терактов на "Северных потоках" танкер Minerva Julie под флагом Греции несколько дней находился рядом с местами взрывов, сообщает газета Business Insider со ссылкой на аналитика Оливера Александера.
"Minerva Julie... с 6 сентября до 13 сентября... дрейфовал недалеко от места взрывов", — говорится в статье. Издание отметило, что танкер также пересекал участок над газопроводами.
Согласно газете, возникает вопрос, стал ли экипаж Minerva Julie свидетелем чего-либо важного.
Представитель танкера подтвердил местоположение судна за указанный период. По его словам, танкер остановился "в ожидании новых инструкций относительно рейса". Отмечается, что он не указал, связывались ли с ним следователи.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации о "Северных потоках" скоординированным вбросом в СМИ, целью которого является отвлечение внимания.
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