Священника УПЦ освободили в ходе обмена пленными, сообщил протоиерей
Протоиерей Павленко: священника УПЦ Зирку освободили в ходе обмена пленными
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николай Зирка, удерживавшийся украинскими силовиками, был освобожден в ходе обмена пленными в феврале, заявил настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко.
"Две недели назад был обмен. Минобороны его проводило. 101 человек возвратился домой, среди них был и отец Николай Зирка. Он служил в селе Яровое Краснолиманского района", – сказал он в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека ранее обратилось в ОБСЕ с предложением принять резолюцию о помиловании или освобождении украинскими властями арестованных представителей православной и еврейской общин Украины и предотвращения дискриминации по религиозному признаку. В нем упоминалось о священнике Николае Зирке, который на тот момент содержался в той же украинской тюрьме, что и Павленко.
Самого Павленко 18 апреля 2022 года задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден.
Четвертого февраля министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. По словам омбудсмена Луганской народной республики Виктории Сердюковой, Украина впервые за время практики обменов передала пленных бойцов ЛНР без следов пыток.