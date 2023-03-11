https://ria.ru/20230311/svyaschennik-1857224863.html

Священника УПЦ освободили в ходе обмена пленными, сообщил протоиерей

Священника УПЦ освободили в ходе обмена пленными, сообщил протоиерей - РИА Новости, 11.03.2023

Священника УПЦ освободили в ходе обмена пленными, сообщил протоиерей

Священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николай Зирка, удерживавшийся украинскими силовиками, был освобожден в ходе обмена пленными в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T15:49

2023-03-11T15:49

2023-03-11T15:49

религия

украина

россия

луганская народная республика

виктория сердюкова

андрей павленко (онколог)

обсе

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833896938_0:200:1360:965_1920x0_80_0_0_9ce639528b71fb2532a5438b81f3ba56.jpg

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николай Зирка, удерживавшийся украинскими силовиками, был освобожден в ходе обмена пленными в феврале, заявил настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко. "Две недели назад был обмен. Минобороны его проводило. 101 человек возвратился домой, среди них был и отец Николай Зирка. Он служил в селе Яровое Краснолиманского района", – сказал он в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека ранее обратилось в ОБСЕ с предложением принять резолюцию о помиловании или освобождении украинскими властями арестованных представителей православной и еврейской общин Украины и предотвращения дискриминации по религиозному признаку. В нем упоминалось о священнике Николае Зирке, который на тот момент содержался в той же украинской тюрьме, что и Павленко. Самого Павленко 18 апреля 2022 года задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден. Ранее Минобороны РФ информировало, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность. Четвертого февраля министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. По словам омбудсмена Луганской народной республики Виктории Сердюковой, Украина впервые за время практики обменов передала пленных бойцов ЛНР без следов пыток.

https://ria.ru/20230310/lavra-1857147907.html

https://ria.ru/20230310/tserkov-1857147433.html

украина

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, луганская народная республика, виктория сердюкова, андрей павленко (онколог), обсе, в мире