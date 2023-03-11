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Священника УПЦ освободили в ходе обмена пленными, сообщил протоиерей - РИА Новости, 11.03.2023
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Религия
 
15:49 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/svyaschennik-1857224863.html
Священника УПЦ освободили в ходе обмена пленными, сообщил протоиерей
Священника УПЦ освободили в ходе обмена пленными, сообщил протоиерей - РИА Новости, 11.03.2023
Священника УПЦ освободили в ходе обмена пленными, сообщил протоиерей
Священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николай Зирка, удерживавшийся украинскими силовиками, был освобожден в ходе обмена пленными в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:49
2023-03-11T15:49
религия
украина
россия
луганская народная республика
виктория сердюкова
андрей павленко (онколог)
обсе
в мире
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николай Зирка, удерживавшийся украинскими силовиками, был освобожден в ходе обмена пленными в феврале, заявил настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко. "Две недели назад был обмен. Минобороны его проводило. 101 человек возвратился домой, среди них был и отец Николай Зирка. Он служил в селе Яровое Краснолиманского района", – сказал он в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека ранее обратилось в ОБСЕ с предложением принять резолюцию о помиловании или освобождении украинскими властями арестованных представителей православной и еврейской общин Украины и предотвращения дискриминации по религиозному признаку. В нем упоминалось о священнике Николае Зирке, который на тот момент содержался в той же украинской тюрьме, что и Павленко. Самого Павленко 18 апреля 2022 года задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден. Ранее Минобороны РФ информировало, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность. Четвертого февраля министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. По словам омбудсмена Луганской народной республики Виктории Сердюковой, Украина впервые за время практики обменов передала пленных бойцов ЛНР без следов пыток.
https://ria.ru/20230310/lavra-1857147907.html
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украина, россия, луганская народная республика, виктория сердюкова, андрей павленко (онколог), обсе, в мире
Религия, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова, Андрей Павленко (онколог), ОБСЕ, В мире
Священника УПЦ освободили в ходе обмена пленными, сообщил протоиерей

Протоиерей Павленко: священника УПЦ Зирку освободили в ходе обмена пленными

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николай Зирка, удерживавшийся украинскими силовиками, был освобожден в ходе обмена пленными в феврале, заявил настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко.
"Две недели назад был обмен. Минобороны его проводило. 101 человек возвратился домой, среди них был и отец Николай Зирка. Он служил в селе Яровое Краснолиманского района", – сказал он в передаче "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
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Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека ранее обратилось в ОБСЕ с предложением принять резолюцию о помиловании или освобождении украинскими властями арестованных представителей православной и еврейской общин Украины и предотвращения дискриминации по религиозному признаку. В нем упоминалось о священнике Николае Зирке, который на тот момент содержался в той же украинской тюрьме, что и Павленко.
Самого Павленко 18 апреля 2022 года задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден.
Ранее Минобороны РФ информировало, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность.
Четвертого февраля министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. По словам омбудсмена Луганской народной республики Виктории Сердюковой, Украина впервые за время практики обменов передала пленных бойцов ЛНР без следов пыток.
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РелигияУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВиктория СердюковаАндрей Павленко (онколог)ОБСЕВ мире
 
 
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