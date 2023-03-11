https://ria.ru/20230311/ssha-1857238169.html

GT: ставка США на Украину оказалась проигрышной

GT: ставка США на Украину оказалась проигрышной - РИА Новости, 11.03.2023

GT: ставка США на Украину оказалась проигрышной

С помощью Украины и поставленных ей вооружений, а также санкций, США хотели разрушить Россию, однако ставка Вашингтона оказалась проигрышной, пишет Global... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:26

2023-03-11T17:26

2023-03-11T17:26

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

европейский совет

нато

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. С помощью Украины и поставленных ей вооружений, а также санкций, США хотели разрушить Россию, однако ставка Вашингтона оказалась проигрышной, пишет Global Times."Два главных инструмента США и их союзников для сокрушения стран, осмеливающихся бросить вызов их гегемонии, — это их вооруженные силы и экономические санкции. Хотя цель "смены режима" редко достигалась, результат всегда был трагичен для населения. Ни одна из тактик не сработала против России", - пишет издание.Вооруженные силы России мощны, солдаты хорошо обучены, а ее промышленный потенциал огромен, указывает автор, добавляя, что западная авантюра с поставками оружия на Украину, весьма выгодная для военной промышленности США, уже начинает наталкиваться на недостаток промышленных мощностей стран НАТО.Издание подчеркивает, что, несмотря на беспрецедентное количество наложенных на нее санкций, Россия, даже с замороженными международными резервами, пострадала не так сильно, как ожидал Запад, а в 2022 году ее ВВП сократился всего на два процента с небольшим. Более того, общее ВВП стран, которые сегодня применяют санкции против России, составляет лишь 25 процентов от мирового. Китай же увеличил свою торговлю с Россией на 34,3 процента к 2022 году (до 190 миллиардов долларов), а Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, говорится в статье.Global Times также напоминает о результатах опроса общественного мнения в странах Запада, а также в Китае, Индии, России и Турции, который опубликовал Европейский совет по международным отношениям. Согласно его данным, даже спустя год постоянной кампании западных СМИ по демонизации России, люди хотят, чтобы конфликт закончился как можно скорее, даже если это означает признание Россией контроля над территорией, ранее принадлежавшей Украине, отметил автор.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857224610.html

https://ria.ru/20230311/voyska-1857167556.html

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россия, украина, сша, вооруженные силы украины, европейский совет, нато, владимир путин