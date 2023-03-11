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Российские военные за сутки поразили 75 артподразделений ВСУ - РИА Новости, 11.03.2023
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14:48 11.03.2023 (обновлено: 15:35 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1857219583.html
Российские военные за сутки поразили 75 артподразделений ВСУ
Российские военные за сутки поразили 75 артподразделений ВСУ - РИА Новости, 11.03.2023
Российские военные за сутки поразили 75 артподразделений ВСУ
За минувшие сутки российские войска нанесли удары по 75 артиллерийским подразделениям украинской армии, живой силе и технике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:48
2023-03-11T15:35
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по 75 артиллерийским подразделениям украинской армии, живой силе и технике, сообщило Минобороны. В ведомстве рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск уничтожили под Гряниковкой (Харьковская область) и Розовкой (ЛНР) около 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходную гаубицу "Гвоздика".На Краснолиманском направлении группировка "Центр" наносила удары в районах Невского и Червоной Дибровы (ЛНР). Там ВСУ потеряли порядка 90 человек, две бронемашины, два пикапа, гаубицу Д-30 и САУ "Акация". На Донецком направлении подразделения Южной группировки поразили противника в районах Зализнянского, Красного и Тоненького (ДНР). Потери украинской армии составили более 140 человек, две бронемашины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Пречистовки и Угледара (ДНР), уничтожив порядка 70 бойцов ВСУ, три бронемашины, автомобиль и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 11 украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган" и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.
https://ria.ru/20230311/minomet-1857172508.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные за сутки поразили 75 артподразделений ВСУ

Российские военные нанесли удары по 75 артиллерийским подразделениям ВСУ в 114 районах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по 75 артиллерийским подразделениям украинской армии, живой силе и технике, сообщило Минобороны.
«
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах", — говорится в сводке.
В ведомстве рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск уничтожили под Гряниковкой (Харьковская область) и Розовкой (ЛНР) около 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходную гаубицу "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" наносила удары в районах Невского и Червоной Дибровы (ЛНР). Там ВСУ потеряли порядка 90 человек, две бронемашины, два пикапа, гаубицу Д-30 и САУ "Акация".
Боевая работа расчетов кочующих минометов Западного военного округа - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Минобороны показало работу "кочующих минометов" в ходе спецоперации
Вчера, 05:03
На Донецком направлении подразделения Южной группировки поразили противника в районах Зализнянского, Красного и Тоненького (ДНР). Потери украинской армии составили более 140 человек, две бронемашины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Пречистовки и Угледара (ДНР), уничтожив порядка 70 бойцов ВСУ, три бронемашины, автомобиль и гаубицу Д-20.
На Херсонском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 11 украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган" и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 марта, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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