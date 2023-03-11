https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1857219583.html

Российские военные за сутки поразили 75 артподразделений ВСУ

Российские военные за сутки поразили 75 артподразделений ВСУ - РИА Новости, 11.03.2023

Российские военные за сутки поразили 75 артподразделений ВСУ

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по 75 артиллерийским подразделениям украинской армии, живой силе и технике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:48

2023-03-11T14:48

2023-03-11T15:35

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по 75 артиллерийским подразделениям украинской армии, живой силе и технике, сообщило Минобороны. В ведомстве рассказали также о боевых действиях на разных участках фронта. Так, на Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск уничтожили под Гряниковкой (Харьковская область) и Розовкой (ЛНР) около 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходную гаубицу "Гвоздика".На Краснолиманском направлении группировка "Центр" наносила удары в районах Невского и Червоной Дибровы (ЛНР). Там ВСУ потеряли порядка 90 человек, две бронемашины, два пикапа, гаубицу Д-30 и САУ "Акация". На Донецком направлении подразделения Южной группировки поразили противника в районах Зализнянского, Красного и Тоненького (ДНР). Потери украинской армии составили более 140 человек, две бронемашины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Пречистовки и Угледара (ДНР), уничтожив порядка 70 бойцов ВСУ, три бронемашины, автомобиль и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три бронемашины, 14 автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 11 украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган" и четыре противорадиолокационные ракеты HARM.

https://ria.ru/20230311/minomet-1857172508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф