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Киев потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 11.03.2023
Киев потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:35
2023-03-11T14:35
2023-03-11T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. "За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Киев потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны России: ВСУ потеряли до 140 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях