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Киев потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 11.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 11.03.2023 (обновлено: 14:50 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1857218103.html
Киев потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 11.03.2023
Киев потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:35
2023-03-11T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. "За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял до 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны России: ВСУ потеряли до 140 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. "За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 марта, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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