https://ria.ru/20230311/sovet-1857211705.html
В МВД заявили, что Муратова исключили из Общественного совета еще год назад
В МВД заявили, что Муратова исключили из Общественного совета еще год назад - РИА Новости, 11.03.2023
В МВД заявили, что Муратова исключили из Общественного совета еще год назад
МВД РФ опровергло информацию о том, что главред лишенной лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов входит в состав Общественного совета при ведомстве - его... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T13:29
2023-03-11T13:29
2023-03-11T13:32
россия
дмитрий муратов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию о том, что главред лишенной лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов входит в состав Общественного совета при ведомстве - его исключили в 2022 году, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. По данным ведомства, сейчас в ряде Telegram-каналов распространяется информация о том, что Муратов является членом Общественного совета при МВД России. "Данная информация не соответствует действительности. Дмитрий Муратов исключен из его состава в 2022 году", - говорится в сообщении. МВД России призывало тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения.
https://ria.ru/20230306/mvd-1856055424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий муратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Дмитрий Муратов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД заявили, что Муратова исключили из Общественного совета еще год назад
В МВД заявили, что главреда "Новой газеты" исключили из Общественного совета при ведомстве