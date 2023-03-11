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В МВД заявили, что Муратова исключили из Общественного совета еще год назад - РИА Новости, 11.03.2023
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13:29 11.03.2023 (обновлено: 13:32 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/sovet-1857211705.html
В МВД заявили, что Муратова исключили из Общественного совета еще год назад
В МВД заявили, что Муратова исключили из Общественного совета еще год назад - РИА Новости, 11.03.2023
В МВД заявили, что Муратова исключили из Общественного совета еще год назад
МВД РФ опровергло информацию о том, что главред лишенной лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов входит в состав Общественного совета при ведомстве - его... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T13:29
2023-03-11T13:32
россия
дмитрий муратов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию о том, что главред лишенной лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов входит в состав Общественного совета при ведомстве - его исключили в 2022 году, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. По данным ведомства, сейчас в ряде Telegram-каналов распространяется информация о том, что Муратов является членом Общественного совета при МВД России. "Данная информация не соответствует действительности. Дмитрий Муратов исключен из его состава в 2022 году", - говорится в сообщении. МВД России призывало тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения.
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россия, дмитрий муратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Дмитрий Муратов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД заявили, что Муратова исключили из Общественного совета еще год назад

В МВД заявили, что главреда "Новой газеты" исключили из Общественного совета при ведомстве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию о том, что главред лишенной лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов входит в состав Общественного совета при ведомстве - его исключили в 2022 году, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
По данным ведомства, сейчас в ряде Telegram-каналов распространяется информация о том, что Муратов является членом Общественного совета при МВД России.
"Данная информация не соответствует действительности. Дмитрий Муратов исключен из его состава в 2022 году", - говорится в сообщении.
МВД России призывало тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
МВД опровергло слухи об издании приказа о формировании штурмовых батальонов
6 марта, 09:14
 
РоссияДмитрий МуратовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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