https://ria.ru/20230311/sovet-1857211705.html

В МВД заявили, что Муратова исключили из Общественного совета еще год назад

В МВД заявили, что Муратова исключили из Общественного совета еще год назад - РИА Новости, 11.03.2023

В МВД заявили, что Муратова исключили из Общественного совета еще год назад

МВД РФ опровергло информацию о том, что главред лишенной лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов входит в состав Общественного совета при ведомстве - его... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T13:29

2023-03-11T13:29

2023-03-11T13:32

россия

дмитрий муратов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию о том, что главред лишенной лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов входит в состав Общественного совета при ведомстве - его исключили в 2022 году, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. По данным ведомства, сейчас в ряде Telegram-каналов распространяется информация о том, что Муратов является членом Общественного совета при МВД России. "Данная информация не соответствует действительности. Дмитрий Муратов исключен из его состава в 2022 году", - говорится в сообщении. МВД России призывало тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения.

https://ria.ru/20230306/mvd-1856055424.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий муратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)