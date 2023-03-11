https://ria.ru/20230311/snegopad-1857270574.html
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 11.03.2023
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности
Снегопад начался в Санкт-Петербурге в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T21:18
2023-03-11T21:18
2023-03-11T21:18
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димитров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Снегопад начался в Санкт-Петербурге в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Снег и ветер наблюдается в центре города, а также во Фрунзенском районе. По наблюдениям корреспондента, во Фрунзенском районе по улице Димитрова прошла снегоуборочная техника. Накануне сообщалось, что в Петербурге с 17 часов 11 марта до 8 часов 12 марта был объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения. Городские власти просили жителей и гостей города соблюдать осторожность. В субботу городские власти сообщили, что "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения продлевается до 13 часов 13 марта.
https://ria.ru/20230310/pogoda-1857056976.html
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погода, санкт-петербург, димитров
Погода, Санкт-Петербург, Димитров
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности
В Санкт-Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Снегопад начался в Санкт-Петербурге в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Снег и ветер наблюдается в центре города, а также во Фрунзенском районе.
По наблюдениям корреспондента, во Фрунзенском районе по улице Димитрова
прошла снегоуборочная техника.
Накануне сообщалось, что в Петербурге с 17 часов 11 марта до 8 часов 12 марта был объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения. Городские власти просили жителей и гостей города соблюдать осторожность.
В субботу городские власти сообщили, что "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения продлевается до 13 часов 13 марта.
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды