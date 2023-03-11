https://ria.ru/20230311/snegopad-1857270574.html

В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 11.03.2023

В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности

Снегопад начался в Санкт-Петербурге в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T21:18

2023-03-11T21:18

2023-03-11T21:18

погода

санкт-петербург

димитров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Снегопад начался в Санкт-Петербурге в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Снег и ветер наблюдается в центре города, а также во Фрунзенском районе. По наблюдениям корреспондента, во Фрунзенском районе по улице Димитрова прошла снегоуборочная техника. Накануне сообщалось, что в Петербурге с 17 часов 11 марта до 8 часов 12 марта был объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения. Городские власти просили жителей и гостей города соблюдать осторожность. В субботу городские власти сообщили, что "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения продлевается до 13 часов 13 марта.

https://ria.ru/20230310/pogoda-1857056976.html

санкт-петербург

димитров

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погода, санкт-петербург, димитров