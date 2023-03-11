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Американский комик призвал США перестать "кричать об Украине"
Американский комик призвал США перестать "кричать об Украине" - РИА Новости, 11.03.2023
Американский комик призвал США перестать "кричать об Украине"
США лицемерно выступают против действий России на территории Украины, забывая о том, что Штаты вторглись в Сирию, написал в Twitter стендап-комик и политический РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T05:45
2023-03-11T05:45
2023-03-11T11:03
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США лицемерно выступают против действий России на территории Украины, забывая о том, что Штаты вторглись в Сирию, написал в Twitter стендап-комик и политический обозреватель Джимми Дор.Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.В четверг конгресс США отклонил резолюцию о выводе войск с территории Сирии. Менее четверти представителей палаты проголосовали за вывод войск, подавляющее большинство высказалось против.
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в мире, сша, сирия, россия
В мире, США, Сирия, Россия
Американский комик призвал США перестать "кричать об Украине"
Американский комик Дор призвал США вспомнить о Сирии и перестать кричать об Украине