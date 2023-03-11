https://ria.ru/20230311/siriya-1857173904.html

Американский комик призвал США перестать "кричать об Украине"

Американский комик призвал США перестать "кричать об Украине" - РИА Новости, 11.03.2023

Американский комик призвал США перестать "кричать об Украине"

США лицемерно выступают против действий России на территории Украины, забывая о том, что Штаты вторглись в Сирию, написал в Twitter стендап-комик и политический РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T05:45

2023-03-11T05:45

2023-03-11T11:03

в мире

сша

сирия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. США лицемерно выступают против действий России на территории Украины, забывая о том, что Штаты вторглись в Сирию, написал в Twitter стендап-комик и политический обозреватель Джимми Дор.Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.В четверг конгресс США отклонил резолюцию о выводе войск с территории Сирии. Менее четверти представителей палаты проголосовали за вывод войск, подавляющее большинство высказалось против.

https://ria.ru/20230310/siriya-1856951854.html

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в мире, сша, сирия, россия