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Павел Воля и Ляйсан Утяшева станут ведущими нового шоу на ТНТ
Павел Воля и Ляйсан Утяшева станут ведущими нового шоу на ТНТ - РИА Новости, 11.03.2023
Павел Воля и Ляйсан Утяшева станут ведущими нового шоу на ТНТ
ТНТ объявил о старте съемок нового реалити-шоу "Выжить в Дубае". Ведущими проекта станет звездная пара — Павел Воля и Ляйсан Утяшева, сообщается в релизе... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T00:27
2023-03-11T00:27
2023-03-11T00:27
шоубиз
павел воля
ляйсан утяшева
оаэ
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ТНТ объявил о старте съемок нового реалити-шоу "Выжить в Дубае". Ведущими проекта станет звездная пара — Павел Воля и Ляйсан Утяшева, сообщается в релизе телеканала. В новом реалити ТНТ отправит в ОАЭ две команды: звезд российского шоу-бизнеса и жителей разных регионов страны и представителей разных профессий, которые никогда не были за границей."Однако никто из участников не знает, кто будет жить в дорогом отеле с мраморными полами и кататься на яхте, а кому придется выживать в раскаленной солнцем пустыне и мечтать о глотке воды", — отмечается в сообщении. Главным призом станет денежный приз в размере десяти миллионов рублей. Но за него, как пишут в пресс-службе ТНТ, "придется пройти многое, чтобы дойти до финала". Информация об участниках держится в секрете. Известно, что шоу выйдет в эфир в 2023 году.
https://ria.ru/20230302/bilan-1855466692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел воля, ляйсан утяшева, оаэ, тнт (телеканал), шоу-бизнес
Шоубиз, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, ОАЭ, ТНТ (телеканал), Шоу-бизнес
Павел Воля и Ляйсан Утяшева станут ведущими нового шоу на ТНТ
Павел Воля и Ляйсан Утяшева станут ведущими нового реалити-шоу на ТНТ "Выжить в Дубае"
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ТНТ объявил о старте съемок нового реалити-шоу "Выжить в Дубае". Ведущими проекта станет звездная пара — Павел Воля и Ляйсан Утяшева, сообщается в релизе телеканала.
«
"Телеканал ТНТ объявляет о старте съемок нового реалити-шоу "Выжить в Дубае", которое обещает стать самым звездным проектом телеканала", — говорится в релизе.
В новом реалити ТНТ отправит в ОАЭ две команды: звезд российского шоу-бизнеса и жителей разных регионов страны и представителей разных профессий, которые никогда не были за границей.
"Однако никто из участников не знает, кто будет жить в дорогом отеле с мраморными полами и кататься на яхте, а кому придется выживать в раскаленной солнцем пустыне и мечтать о глотке воды", — отмечается в сообщении.
Главным призом станет денежный приз в размере десяти миллионов рублей. Но за него, как пишут в пресс-службе ТНТ, "придется пройти многое, чтобы дойти до финала".
Информация об участниках держится в секрете. Известно, что шоу выйдет в эфир в 2023 году.
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