https://ria.ru/20230311/shou-1857098484.html

Павел Воля и Ляйсан Утяшева станут ведущими нового шоу на ТНТ

Павел Воля и Ляйсан Утяшева станут ведущими нового шоу на ТНТ - РИА Новости, 11.03.2023

Павел Воля и Ляйсан Утяшева станут ведущими нового шоу на ТНТ

ТНТ объявил о старте съемок нового реалити-шоу "Выжить в Дубае". Ведущими проекта станет звездная пара — Павел Воля и Ляйсан Утяшева, сообщается в релизе... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T00:27

2023-03-11T00:27

2023-03-11T00:27

шоубиз

павел воля

ляйсан утяшева

оаэ

тнт (телеканал)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ТНТ объявил о старте съемок нового реалити-шоу "Выжить в Дубае". Ведущими проекта станет звездная пара — Павел Воля и Ляйсан Утяшева, сообщается в релизе телеканала. В новом реалити ТНТ отправит в ОАЭ две команды: звезд российского шоу-бизнеса и жителей разных регионов страны и представителей разных профессий, которые никогда не были за границей."Однако никто из участников не знает, кто будет жить в дорогом отеле с мраморными полами и кататься на яхте, а кому придется выживать в раскаленной солнцем пустыне и мечтать о глотке воды", — отмечается в сообщении. Главным призом станет денежный приз в размере десяти миллионов рублей. Но за него, как пишут в пресс-службе ТНТ, "придется пройти многое, чтобы дойти до финала". Информация об участниках держится в секрете. Известно, что шоу выйдет в эфир в 2023 году.

https://ria.ru/20230302/bilan-1855466692.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

павел воля, ляйсан утяшева, оаэ, тнт (телеканал), шоу-бизнес