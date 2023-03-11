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"Критический вызов". В США испугались новейшего российского оружия - РИА Новости, 11.03.2023
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12:24 11.03.2023 (обновлено: 14:16 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/severodvinsk-1857204792.html
"Критический вызов". В США испугались новейшего российского оружия
"Критический вызов". В США испугались новейшего российского оружия - РИА Новости, 11.03.2023
"Критический вызов". В США испугались новейшего российского оружия
Новейшие российские атомные подводные лодки представляют для Соединенных Штатов серьезную угрозу, заявил профессор американского военно-морского колледжа Майкл... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T12:24
2023-03-11T14:16
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новейшие российские атомные подводные лодки представляют для Соединенных Штатов серьезную угрозу, заявил профессор американского военно-морского колледжа Майкл Петерсен в интервью Newsweek."Китай обладает более крупным и, возможно, более боеспособным военно-морским флотом с точки зрения ведения войны над водой и в воздухе. Но с точки зрения боевых действий под поверхностью воды Россия представляет собой критический вызов, с которым сталкиваются Соединенные Штаты", — сказал он.По словам профессора, у берегов США и стран Европы начали замечать новейшие российские подлодки, в том числе "Северодвинск", и это вызывает обеспокоенность. "У американцев есть свидетельства того, что российские атомные подводные лодки развертываются у побережья США, в Средиземноморье и в других местах на периферии Европы", — отметил Петерсен. К-560 "Северодвинск" — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения. Она построена по базовому проекту 885 "Ясень", входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.
https://ria.ru/20230311/putin-1857199397.html
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сша, россия, в мире, европа
США, Россия, В мире, Европа
"Критический вызов". В США испугались новейшего российского оружия

Newsweek: новейшие российские атомные подводные лодки несут для США серьезную угрозу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАтомная подводная лодка "Северодвинск"
Атомная подводная лодка Северодвинск - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Атомная подводная лодка "Северодвинск". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новейшие российские атомные подводные лодки представляют для Соединенных Штатов серьезную угрозу, заявил профессор американского военно-морского колледжа Майкл Петерсен в интервью Newsweek.
"Китай обладает более крупным и, возможно, более боеспособным военно-морским флотом с точки зрения ведения войны над водой и в воздухе. Но с точки зрения боевых действий под поверхностью воды Россия представляет собой критический вызов, с которым сталкиваются Соединенные Штаты", — сказал он.
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По словам профессора, у берегов США и стран Европы начали замечать новейшие российские подлодки, в том числе "Северодвинск", и это вызывает обеспокоенность.
"У американцев есть свидетельства того, что российские атомные подводные лодки развертываются у побережья США, в Средиземноморье и в других местах на периферии Европы", — отметил Петерсен.
К-560 "Северодвинск" — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения. Она построена по базовому проекту 885 "Ясень", входит в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.
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