В США предложили механизм санкций против Китая за поддержку России
RT: в США предложили механизм санкций против Китая за поддержку России в военной сфере
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Член американской палаты представителей демократ Адам Шифф и ряд сенаторов предложили конгрессу США рассмотреть законопроект, который предполагает механизм введения санкций против китайских граждан или организаций, которых заподозрят в поддержке России в военной сфере, пишет RT.
"Из документа следует, что в случае его вступления в силу американский президент будет уполномочен вводить санкции против "лиц из КНР", если посчитает, что указанный гражданин или организация экспортировали, передавали или иным образом предоставляли материальную, финансовую, технологическую поддержку России, которая содействовала бы проведению спецоперации на Украине", — говорится в документе.
"Из документа следует, что в случае его вступления в силу американский президент будет уполномочен вводить санкции против "лиц из КНР", если посчитает, что указанный гражданин или организация экспортировали, передавали или иным образом предоставляли материальную, финансовую, технологическую поддержку России, которая содействовала бы проведению спецоперации на Украине", — говорится в документе.
В статье отмечается, что в число возможных поводов для введения санкций может быть: помощь России в приобретении химических, биологических или ядерных вооружений, приобретении баллистического или крылатого ракетного потенциала, передовых обычных вооружений, оборонных услуг или оборонной информации и прочего.
В законопроекте говорится, что санкции подразумевают блокировку собственности, запрет на въезд отдельных лиц и аннулирование действующих виз, запрет на проведение имущественных сделок, запрет на получение займов в американских и международных финансовых учреждениях и другое.
В законопроекте говорится, что санкции подразумевают блокировку собственности, запрет на въезд отдельных лиц и аннулирование действующих виз, запрет на проведение имущественных сделок, запрет на получение займов в американских и международных финансовых учреждениях и другое.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что уверен в том, что давление на Китай со стороны Запада будет только нарастать, отметив, что это "практически анонсировано".