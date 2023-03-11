https://ria.ru/20230311/rossiya-1857132672.html

Энергетическая "броня" России почти готова

Энергетическая "броня" России почти готова - РИА Новости, 11.03.2023

Энергетическая "броня" России почти готова

В разгар конфликта на Украине никто не написал о событии, значимость которого для безопасности и будущего нашей страны важна ничуть не менее, чем победные... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T08:00

2023-03-11T08:00

2023-03-11T08:07

россия

украина

экономика

евросоюз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

азия

курская аэс

аналитика

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В разгар конфликта на Украине никто не написал о событии, значимость которого для безопасности и будущего нашей страны важна ничуть не менее, чем победные сводки с фронта. Министерство энергетики опубликовало приказ, утверждающий схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы.Звучит казенно и скучно, но впечатление это обманчиво, достаточно лишь внимательно читать, перенося и масштабируя цифры на бумаге на карту нашей страны.Накал интриги и размах планирования понятны уже из преамбулы. В ней говорится, что в следующие пять лет Россия будет строить, расширять и модернизировать собственные энергетические и электрические сети, исходя из прогнозируемого дефицита электроэнергии и производственной мощности. Вы не ослышались: дефицита. То есть правительство уверено, что в ближайшие годы государство столкнется с проблемой нехватки энергии, притом что в настоящий момент Россия энергоизбыточна — производит больше, чем ей требуется на покрытие собственных нужд.Немного цифр, чтобы понять замысел и вектор происходящего.По итогам 2022 года установленная мощность российской энергосистемы составляет 247,6 гигаватта, что почти на две единицы больше, чем годом ранее. Интересна разбивка по направлениям. Например, сектор атомной и гидравлической генерации остался неизменным, зато почти на гигаватт выросли производственные мощности на базе ископаемого топлива и возобновляемых источников. То есть страна одновременно развивает и традиционное, и перспективное направления.Ключевым фактором, определяющим в первую очередь перспективы промышленного сектора, является производство электричества. Здесь все тоже достаточно хорошо.За прошлый год российские электростанции всех видов выработали 1121,6 тераватт-часа электричества, что на семь тераватт больше, чем было произведено в 2021-м. Для наглядности добавим, что выросло также и внутреннее потребление: годом ранее промышленный, транспортный и бытовой секторы израсходовали 1090,4, а в 2022 году — уже 1106,3 тераватт-часа. Обратите внимание, "съедено" в два раза больше, чем удалось нарастить, — то есть за прошлый непростой год нам даже приходилось периодически импортировать электричество, хотя Россия традиционно считается оптовым экспортером. Для понимания: в 2021 году мы продали за рубеж 22,4 тераватт-часа электричества, тем самым пополнив бюджет на 96 миллиардов рублей. Не особо крупные деньги на фоне космических цифр экспорта углевородородов, но здесь главное не кто больше продал, а кто обеспечил безопасность своего тыла.В прошлом году нам электроэнергии уже местами не хватало — и это даже на фоне резкого снижения объемов экспортных поставок в страны ЕС, традиционно бывших крупнейшими покупателями. Минэнерго не делает тайны и сообщает, что скачок внутреннего потребления пришелся на предприятия по добыче нефти, газа, а также на обеспечение работы трубопроводов. Все это позволило перенаправить потоки экспорта в Азию и даже на такие внезапные рынки, как Северная Африка. Мы осмелимся добавить в этот список и многочисленные предприятия отечественного ВПК. Думаем, не является государственной тайной тот факт, что наши комбинаты оборонного комплекса в большинстве своем перешли на трехсменный режим работы, выпуская танки, орудийные стволы, ракеты, патроны и тушенку для нужд фронта. Станки, печи, прокаты работают круглосуточно, пожирая мегаватты электричества, — и потребность только растет.Для понимания глубины и сложности государственного планирования добавим, что скачок потребления начался вовсе не вчера. С 2017 года российская промышленность увеличила свои аппетиты аж на 79,5 тераватт-часа — именно столько составил рост потребления. Как считают в правительстве, к целевому 2028 году наша страна будет потреблять в год не менее 1233 тераватт-часов, то есть на сто с лишним тераватт больше, чем сейчас. Это очень много.О том, что планы министерства взяты не с потолка, говорит раздел, где опубликованы данные по выводу и вводу объектов генерации, а также о состоянии линий электропередачи.Ностальгирующие по СССР любят ворчать, что Россия даже близко не может сравниться по масштабам строительства с почившей семьей дружных народов. Это не совсем так. Пиковый объем строительства объектов производства энергии в Советском Союзе пришелся на период 1970-1980 годов, когда в строй были поставлены теплоэлектростанции суммарной мощностью 55,6 гигаватта. При этом в период с 1991 по 2022 год было создано и успешно эксплуатируется 84,3 гигаватта. Следует признать, что совокупно за три десятилетия советские энергетики ввели больше, но у нас не социалистическое соревнование, а новый век. Построенные недавно производственные объекты — современные, более чистые и более мощные.Грядет масштабная модернизация. До 2028 года будет остановлено и введено в строй по направлениям:— АЭС: остановка одного гигаватта / ввод 2,7 гигаватта;— тепловые станции: остановка 4,3 гигаватта / ввод 7,9 гигаватта;— ГЭС: остановка 0 гигаватт / ввод одного гигаватта;— ВИЭ: остановка 0 гигаватт / ввод трех гигаватт.Как видим, чистый прирост.Об этом мало где упоминалось, но с 2017 года внутри России было проложено 17 тысяч километров новых линий электропередачи напряжением 222-750 киловольт, то есть промышленно-магистральных. Вдумаемся: за пять лет в стране построены и протянуты ЛЭП длиной почти в половину экватора. Новые — то есть повышенной прочности, проводимости и со сниженным показателем потерь.Размах обоснован, если знать, что они формировались на основании 1300 государственных инвестиционных проектов, на которые государство готово потратить 2779 миллиардов рублей.Хотя всего год назад Минэнерго говорило, что не имеет планов строительства новых атомных электростанций, теперь оно обещает заменить на Курской АЭС устаревший реактор РБМК-1000 на ультрасовременный аналог ВВЭР-ТОИ, а на опытной площадке в Северске построить инновационный реактор БРЕСТ-ОД-300, работающий по принципу замкнутого цикла ядерного топлива.И так далее, и так далее.Перейдем к общим тенденциям. Программа предусматривает полное отключение электросетей стран Прибалтики, которые клянутся в 2025-м синхронизироваться наконец с системой ЕС. Скатертью дорога.Не забыта экология, введен строгий запрет на строительство новых станций и проведение ЛЭП в природоохранных зонах, например в пределах Байкальского заповедника. В планах ликвидация давней проблемы сезонной нехватки электричества в отдельных восточных регионах. Теперь в период низкой воды, когда бессильны гидроэлектростанции, энергосистема "Сибирь" будет поддерживать перетоками своего собрата "Восток".Резюмируя, можно сказать, что нашу страну ждет грандиозная энергетическая перестройка в самом хорошем смысле этого слова. Явно виден акцент на энергетическое "закукливание" России, то есть достижение полной энергонезависимости, притом с изрядным запасом прочности и объема. Как мы помним, если на небе зажигаются звезды — значит, это кому-нибудь нужно. Насколько ярко зажгутся российские электрозвезды, мы узнаем уже очень скоро.

https://ria.ru/20230216/rossiya-1852275947.html

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https://ria.ru/20230130/amerika-1848304735.html

https://ria.ru/20230131/rossiya-1848537869.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

россия, украина, экономика, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), азия, курская аэс, аналитика