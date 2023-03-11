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Посол США заявила о важности новой стратегии для региона Черного моря - РИА Новости, 11.03.2023
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16:13 11.03.2023 (обновлено: 22:13 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/region-1857227753.html
Посол США заявила о важности новой стратегии для региона Черного моря
Посол США заявила о важности новой стратегии для региона Черного моря - РИА Новости, 11.03.2023
Посол США заявила о важности новой стратегии для региона Черного моря
Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии для Черноморского региона, она должна быть создана в партнерстве со странами из этого региона,... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T16:13
2023-03-11T22:13
в мире
сша
бухарест
вашингтон (штат)
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии для Черноморского региона, она должна быть создана в партнерстве со странами из этого региона, сообщила посол США в Бухаресте Кэтлин Кавалек. "Черноморский регион всегда был важен, но война сделала его еще более важным и подчеркнула необходимость сотрудничества в регионе. Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии в партнерстве со странами региона для решения таких вопросов, как свобода судоходства, оборона и сдерживание, обмен информацией, экономическое развитие", — заявила Кавалек в интервью телеканалу Digi 24. По ее словам, США поддерживает связь с партнерами по этой теме. Посол сообщила, что в ближайшее время состоится очередное заседание Стратегического диалога с Румынией, американская делегация прибудет в Бухарест на следующей неделе. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил ранее, что усиление военного присутствия США в Черном море должно продолжиться.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856847818.html
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сша
бухарест
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в мире, сша, бухарест, вашингтон (штат), клаус йоханнис
В мире, США, Бухарест, Вашингтон (штат), Клаус Йоханнис
Посол США заявила о важности новой стратегии для региона Черного моря

Посол США Кавалек: Вашингтон заинтересован в новой стратегии для региона Черного моря

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Корабли стран НАТО в Черном море. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии для Черноморского региона, она должна быть создана в партнерстве со странами из этого региона, сообщила посол США в Бухаресте Кэтлин Кавалек.
"Черноморский регион всегда был важен, но война сделала его еще более важным и подчеркнула необходимость сотрудничества в регионе. Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии в партнерстве со странами региона для решения таких вопросов, как свобода судоходства, оборона и сдерживание, обмен информацией, экономическое развитие", — заявила Кавалек в интервью телеканалу Digi 24.
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По ее словам, США поддерживает связь с партнерами по этой теме. Посол сообщила, что в ближайшее время состоится очередное заседание Стратегического диалога с Румынией, американская делегация прибудет в Бухарест на следующей неделе.
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил ранее, что усиление военного присутствия США в Черном море должно продолжиться.
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В миреСШАБухарестВашингтон (штат)Клаус Йоханнис
 
 
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