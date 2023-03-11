https://ria.ru/20230311/region-1857227753.html

Посол США заявила о важности новой стратегии для региона Черного моря

Посол США заявила о важности новой стратегии для региона Черного моря - РИА Новости, 11.03.2023

Посол США заявила о важности новой стратегии для региона Черного моря

Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии для Черноморского региона, она должна быть создана в партнерстве со странами из этого региона,... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T16:13

2023-03-11T16:13

2023-03-11T22:13

в мире

сша

бухарест

вашингтон (штат)

клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии для Черноморского региона, она должна быть создана в партнерстве со странами из этого региона, сообщила посол США в Бухаресте Кэтлин Кавалек. "Черноморский регион всегда был важен, но война сделала его еще более важным и подчеркнула необходимость сотрудничества в регионе. Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии в партнерстве со странами региона для решения таких вопросов, как свобода судоходства, оборона и сдерживание, обмен информацией, экономическое развитие", — заявила Кавалек в интервью телеканалу Digi 24. По ее словам, США поддерживает связь с партнерами по этой теме. Посол сообщила, что в ближайшее время состоится очередное заседание Стратегического диалога с Румынией, американская делегация прибудет в Бухарест на следующей неделе. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил ранее, что усиление военного присутствия США в Черном море должно продолжиться.

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856847818.html

https://ria.ru/20230308/krym-1856537321.html

сша

бухарест

вашингтон (штат)

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в мире, сша, бухарест, вашингтон (штат), клаус йоханнис