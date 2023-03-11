https://ria.ru/20230311/raketa-1857227987.html

Лондон и Париж намерены пополнить арсеналы противокорабельной ракетой

Лондон и Париж намерены пополнить арсеналы противокорабельной ракетой - РИА Новости, 11.03.2023

Лондон и Париж намерены пополнить арсеналы противокорабельной ракетой

Лондон и Париж объявили о намерении к 2030 году пополнить свои арсеналы новой крылатой противокорабельной ракетой, которую разрабатывают совместно, говорится в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T16:16

2023-03-11T16:16

2023-03-11T16:16

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лондон и Париж объявили о намерении к 2030 году пополнить свои арсеналы новой крылатой противокорабельной ракетой, которую разрабатывают совместно, говорится в совместном заявлении глав Великобритании и Франции. "В области сотрудничества в сфере вооружений Франция и Великобритания будут продвигать ключевые проекты по разработке их будущих комплексных систем вооружений. Они обязуются предпринять конкретные шаги в направлении дальнейшего продвижения программы Future Cruise and Anti-Ship Weapon (FCAS/W), чтобы избежать пробелов в потенциале (вооружения)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании. Программа FCAS/W предусматривает создание крылатой ракеты, которую, согласно заявлению, планируется поставить на вооружение к 2030 году. Проект новой ракеты ранее получил название "Персей". В Париже в пятницу прошел 36-й франко-британский саммит, подобное мероприятие в последний раз проводилось в 2018 году. Среди основных тем саммита – ситуация на Украине, оборона, экономическое сотрудничество и иммиграция.

https://ria.ru/20230311/leopard-1857220852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, великобритания, париж