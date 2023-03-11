https://ria.ru/20230311/raketa-1857168173.html

Источник: новая российская ракета показала уникальную точность в рамках СВО

Источник: новая российская ракета показала уникальную точность в рамках СВО - РИА Новости, 11.03.2023

Источник: новая российская ракета показала уникальную точность в рамках СВО

Новая российская авиационная ракета Р-37М класса "воздух – воздух" показала наиболее высокую боевую эффективность применения в рамках спецоперации – ее... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T03:34

2023-03-11T03:34

2023-03-11T03:38

новое оружие россии

безопасность

россия

су-35с

су-57

су-27

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Новая российская авиационная ракета Р-37М класса "воздух – воздух" показала наиболее высокую боевую эффективность применения в рамках спецоперации – ее вероятность поражения целей составляет почти единицу, рассказал РИА Новости информированный источник."Ракета Р-37М продемонстрировала наибольшую эффективность в рамках СВО. В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице – то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты", - рассказал источник.По его словам, эти ракеты на сегодняшний день применялись в зоне СВО по различным украинским воздушным целям с российских многофункциональных истребителей Су-35С, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, а также истребителей 5-го поколения Су-57.Он уточнил, что Р-37М в варианте для российских Воздушно-космических сил превосходит по характеристикам свой экспортный вариант РВВ-БД, в том числе по возможностям своей головки самонаведения. "Р-37М обладает уникальными характеристиками для ракет класса "воздух-воздух" по дальности поражения, собственной скорости, скорости и высотного диапазона поражаемых целей. Сейчас в мире ей нет равных", - отметил собесединк.Согласно данным открытых источников, Р-37М относится к ракетам "воздух – воздух" большой дальности и предназначена для поражения истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов военно-транспортной авиации, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет противника в любое время суток, на всех ракурсах, а также в условиях радиоэлектронного подавления и на фоне земной и водной поверхности.Максимальная дальность пуска Р-37М, по открытым данным, насчитывает 300 километров, высота поражения целей от 30 метров до 25 километров, максимальная скорость полета ракеты составляет 6 скоростей звука, то есть фактически ракета является гиперзвуковой.

https://ria.ru/20230304/samolet-1855789334.html

https://ria.ru/20230227/podlodki-1854505546.html

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безопасность, россия, су-35с, су-57, су-27