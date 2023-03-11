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Источник: новая российская ракета показала уникальную точность в рамках СВО - РИА Новости, 11.03.2023
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Новое оружие России
 
03:34 11.03.2023 (обновлено: 03:38 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/raketa-1857168173.html
Источник: новая российская ракета показала уникальную точность в рамках СВО
Источник: новая российская ракета показала уникальную точность в рамках СВО - РИА Новости, 11.03.2023
Источник: новая российская ракета показала уникальную точность в рамках СВО
Новая российская авиационная ракета Р-37М класса "воздух – воздух" показала наиболее высокую боевую эффективность применения в рамках спецоперации – ее... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T03:34
2023-03-11T03:38
новое оружие россии
безопасность
россия
су-35с
су-57
су-27
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Новая российская авиационная ракета Р-37М класса "воздух – воздух" показала наиболее высокую боевую эффективность применения в рамках спецоперации – ее вероятность поражения целей составляет почти единицу, рассказал РИА Новости информированный источник."Ракета Р-37М продемонстрировала наибольшую эффективность в рамках СВО. В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице – то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты", - рассказал источник.По его словам, эти ракеты на сегодняшний день применялись в зоне СВО по различным украинским воздушным целям с российских многофункциональных истребителей Су-35С, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, а также истребителей 5-го поколения Су-57.Он уточнил, что Р-37М в варианте для российских Воздушно-космических сил превосходит по характеристикам свой экспортный вариант РВВ-БД, в том числе по возможностям своей головки самонаведения. "Р-37М обладает уникальными характеристиками для ракет класса "воздух-воздух" по дальности поражения, собственной скорости, скорости и высотного диапазона поражаемых целей. Сейчас в мире ей нет равных", - отметил собесединк.Согласно данным открытых источников, Р-37М относится к ракетам "воздух – воздух" большой дальности и предназначена для поражения истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов военно-транспортной авиации, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет противника в любое время суток, на всех ракурсах, а также в условиях радиоэлектронного подавления и на фоне земной и водной поверхности.Максимальная дальность пуска Р-37М, по открытым данным, насчитывает 300 километров, высота поражения целей от 30 метров до 25 километров, максимальная скорость полета ракеты составляет 6 скоростей звука, то есть фактически ракета является гиперзвуковой.
https://ria.ru/20230304/samolet-1855789334.html
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безопасность, россия, су-35с, су-57, су-27
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Су-35С, Су-57, Су-27
Источник: новая российская ракета показала уникальную точность в рамках СВО

Новая ракета Р-37М показала в рамках СВО самую высокую вероятность поражения целей

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Ракета Р-37 класса "воздух-воздух" большой дальности
Ракета Р-37 класса воздух-воздух большой дальности - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /
Ракета Р-37 класса "воздух-воздух" большой дальности. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Новая российская авиационная ракета Р-37М класса "воздух – воздух" показала наиболее высокую боевую эффективность применения в рамках спецоперации – ее вероятность поражения целей составляет почти единицу, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Ракета Р-37М продемонстрировала наибольшую эффективность в рамках СВО. В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице – то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты", - рассказал источник.
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По его словам, эти ракеты на сегодняшний день применялись в зоне СВО по различным украинским воздушным целям с российских многофункциональных истребителей Су-35С, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, а также истребителей 5-го поколения Су-57.
«
"Ракетами Р-37М сбивались украинские истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, низколетящие вертолеты и различные беспилотники, в том числе "Байрактары". При этом ракета показала высокую эффективность в поражении целей, маневрирующих с большой перегрузкой", - добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что Р-37М в варианте для российских Воздушно-космических сил превосходит по характеристикам свой экспортный вариант РВВ-БД, в том числе по возможностям своей головки самонаведения. "Р-37М обладает уникальными характеристиками для ракет класса "воздух-воздух" по дальности поражения, собственной скорости, скорости и высотного диапазона поражаемых целей. Сейчас в мире ей нет равных", - отметил собесединк.
Согласно данным открытых источников, Р-37М относится к ракетам "воздух – воздух" большой дальности и предназначена для поражения истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов военно-транспортной авиации, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет противника в любое время суток, на всех ракурсах, а также в условиях радиоэлектронного подавления и на фоне земной и водной поверхности.
Максимальная дальность пуска Р-37М, по открытым данным, насчитывает 300 километров, высота поражения целей от 30 метров до 25 километров, максимальная скорость полета ракеты составляет 6 скоростей звука, то есть фактически ракета является гиперзвуковой.
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