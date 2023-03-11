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Залужный обсудил с американским коллегой необходимость усиления системы ПВО

Залужный обсудил с американским коллегой необходимость усиления системы ПВО - РИА Новости, 11.03.2023

Залужный обсудил с американским коллегой необходимость усиления системы ПВО

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли необходимость... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T22:53

2023-03-11T22:53

2023-03-11T23:46

специальная военная операция на украине

украина

валерий залужный

марк милли

вооруженные силы сша

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны. "Обсудили ряд важных для нас тем. Детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Речь идет о поставке боеприпасов и техники. Подчеркнул важность усиления возможностей противовоздушной обороны", - написал он в своем Telegram-канале. Также сообщается, что Залужный и Милли обсудили ход боевых действий.

https://ria.ru/20230311/krym-1857247111.html

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украина, валерий залужный, марк милли, вооруженные силы сша, в мире