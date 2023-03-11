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Залужный обсудил с американским коллегой необходимость усиления системы ПВО - РИА Новости, 11.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 11.03.2023 (обновлено: 23:46 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/pvo-1857276346.html
Залужный обсудил с американским коллегой необходимость усиления системы ПВО
Залужный обсудил с американским коллегой необходимость усиления системы ПВО - РИА Новости, 11.03.2023
Залужный обсудил с американским коллегой необходимость усиления системы ПВО
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли необходимость... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T22:53
2023-03-11T23:46
специальная военная операция на украине
украина
валерий залужный
марк милли
вооруженные силы сша
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны. "Обсудили ряд важных для нас тем. Детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Речь идет о поставке боеприпасов и техники. Подчеркнул важность усиления возможностей противовоздушной обороны", - написал он в своем Telegram-канале. Также сообщается, что Залужный и Милли обсудили ход боевых действий.
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украина, валерий залужный, марк милли, вооруженные силы сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Валерий Залужный, Марк Милли, Вооруженные силы США, В мире
Залужный обсудил с американским коллегой необходимость усиления системы ПВО

Залужный обсудил с главой комитета начштабов армии США Милли усиление системы ПВО

CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система
Украинская зенитно-ракетная система - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинская зенитно-ракетная система. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли необходимость усиления системы противовоздушной обороны.
"Обсудили ряд важных для нас тем. Детально остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Речь идет о поставке боеприпасов и техники. Подчеркнул важность усиления возможностей противовоздушной обороны", - написал он в своем Telegram-канале.
Также сообщается, что Залужный и Милли обсудили ход боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВалерий ЗалужныйМарк МиллиВооруженные силы СШАВ мире
 
 
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