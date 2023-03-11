https://ria.ru/20230311/pvo-1857251095.html

Киев собирается отправить военных в Норвегию для обучения работе с NASAMS

Киев собирается отправить военных в Норвегию для обучения работе с NASAMS - РИА Новости, 11.03.2023

Киев собирается отправить военных в Норвегию для обучения работе с NASAMS

Киев готов в ближайшее время отправить военнослужащих в Норвегию для обучения эксплуатации систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, сообщили в воздушных... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T18:50

2023-03-11T18:50

2023-03-11T18:50

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Киев готов в ближайшее время отправить военнослужащих в Норвегию для обучения эксплуатации систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, сообщили в воздушных силах Украины. Ранее в минобороны Норвегии сообщили, что Норвегия при сотрудничестве с США передаст Украине две единицы систем NASAMS и будет готовить украинских военных к работе с ним. Объявление было сделано на фоне визита министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама в Киев. "Воздушные силы вооруженных сил Украины готовы в кратчайшие сроки отправить военнослужащих зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию", - говорится в сообщении воздушных сил в телеграм-канале. Также в сообщении отмечается, что системы ПВО NASAMS уже показали свою эффективность на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230308/patriot-1856626936.html

https://ria.ru/20230306/pvo-1856235227.html

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в мире, украина, норвегия, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато