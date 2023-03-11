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Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/pvo-1857219813.html
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.03.2023
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, 4 снаряда РСЗО и 4 противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:50
2023-03-11T14:50
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, 4 снаряда РСЗО и 4 противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены одиннадцать украинских дронов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Всего с начала спецоперации были уничтожены 400 украинских военных самолетов, 218 вертолетов, 3384 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8264 танка и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4321 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8857 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1857219432.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских дронов и четыре снаряда РСЗО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, 4 снаряда РСЗО и 4 противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены одиннадцать украинских дронов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 400 украинских военных самолетов, 218 вертолетов, 3384 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8264 танка и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4321 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8857 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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