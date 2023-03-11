https://ria.ru/20230311/pvo-1857219813.html

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.03.2023

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, 4 снаряда РСЗО и 4 противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:50

2023-03-11T14:50

2023-03-11T14:50

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, 4 снаряда РСЗО и 4 противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены одиннадцать украинских дронов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Всего с начала спецоперации были уничтожены 400 украинских военных самолетов, 218 вертолетов, 3384 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8264 танка и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4321 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8857 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1857219432.html

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины