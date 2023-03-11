https://ria.ru/20230311/putin-1857199397.html
В Сети попросили Макрона и Сунака замолчать после заявления Путина
В Сети попросили Макрона и Сунака замолчать после заявления Путина - РИА Новости, 11.03.2023
В Сети попросили Макрона и Сунака замолчать после заявления Путина
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Россия должна... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T11:00
2023-03-11T11:00
2023-03-11T11:44
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Россия должна вернуться к участию в Договоре о сокращении наступательных вооружений. "Путин сказал, что он сделает это (проведет ядерные испытания. — Прим. ред.) только в том случае, если США пойдут на такой первыми. Если Сунак и Макрон не умеют слушать или читать, то пусть замолчат", — написал один из комментаторов. "Россия не собирается начинать ядерные испытания. Если только американцы этого не сделают", — добавил другой. "Если вы беспокоитесь о ядерном оружии, посмотрите на президента США", — поддержал третий. "Просто колонии США", — поделился мнением еще один пользователь. "Они довольно забавные, если думают, что их болтовня действительно имеет значение", — заключил читатель. Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Тем не менее, по его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, в том числе Франции и Великобритании, и на что эти страны претендуют.
https://ria.ru/20230311/yaponiya-1857187624.html
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франция, великобритания, эммануэль макрон, риши сунак, россия, владимир путин, в мире
Франция, Великобритания, Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Россия, Владимир Путин, В мире
В Сети попросили Макрона и Сунака замолчать после заявления Путина
В Twitter попросили Макрона и Сунака замолчать после заявления Путина о ядерном оружии
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Россия должна вернуться к участию в Договоре о сокращении наступательных вооружений.
"Путин сказал, что он сделает это (проведет ядерные испытания. — Прим. ред.) только в том случае, если США пойдут на такой первыми. Если Сунак и Макрон не умеют слушать или читать, то пусть замолчат", — написал один из комментаторов.
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"Россия не собирается начинать ядерные испытания. Если только американцы этого не сделают", — добавил другой.
"Если вы беспокоитесь о ядерном оружии, посмотрите на президента США", — поддержал третий.
"Просто колонии США", — поделился мнением еще один пользователь.
"Они довольно забавные, если думают, что их болтовня действительно имеет значение", — заключил читатель.
Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Тем не менее, по его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО
, в том числе Франции и Великобритании, и на что эти страны претендуют.
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