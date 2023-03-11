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В Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы
В Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 11.03.2023
В Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы
Около 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы в субботу, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T23:00
2023-03-11T23:00
2023-03-11T23:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы в субботу, сообщает газета Jerusalem Post. "Около 250 тысяч демонстрантов вышли на улицы в субботу вечером", - говорится в сообщении. Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера страны Биньямина Нетаньяху судебной реформы десятую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Ранее президент Израиля Ицхак Херцог в телевизионном обращении к населению заявил, что страна находится в точке невозврата, а правительству Нетаньяху необходимо отказаться от юридической реформы. В феврале президент уже выходил с экстренным телеобращением к согражданам, в ходе которого предложил план из пяти пунктов по изменению проекта реформы юридической системы.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
В Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы
Jerusalem Post: в Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы