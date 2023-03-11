Рейтинг@Mail.ru
В Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 11.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/protest-1857276654.html
В Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы
В Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 11.03.2023
В Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы
Около 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы в субботу, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T23:00
2023-03-11T23:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856768621_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_e04eb2073a50a77e546f48e79b3d4626.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы в субботу, сообщает газета Jerusalem Post. "Около 250 тысяч демонстрантов вышли на улицы в субботу вечером", - говорится в сообщении. Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера страны Биньямина Нетаньяху судебной реформы десятую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Ранее президент Израиля Ицхак Херцог в телевизионном обращении к населению заявил, что страна находится в точке невозврата, а правительству Нетаньяху необходимо отказаться от юридической реформы. В феврале президент уже выходил с экстренным телеобращением к согражданам, в ходе которого предложил план из пяти пунктов по изменению проекта реформы юридической системы.
https://ria.ru/20230310/protest-1857047962.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856768621_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b4740ad211f183a94cb00093d585d033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
В Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы

Jerusalem Post: в Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы

© AP Photo / Ariel SchalitУчастники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль
Участники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Участники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на протесты против судебной реформы в субботу, сообщает газета Jerusalem Post.
"Около 250 тысяч демонстрантов вышли на улицы в субботу вечером", - говорится в сообщении.
Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера страны Биньямина Нетаньяху судебной реформы десятую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
Ранее президент Израиля Ицхак Херцог в телевизионном обращении к населению заявил, что страна находится в точке невозврата, а правительству Нетаньяху необходимо отказаться от юридической реформы. В феврале президент уже выходил с экстренным телеобращением к согражданам, в ходе которого предложил план из пяти пунктов по изменению проекта реформы юридической системы.
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Иорданцы провели акцию протеста около посольства Израиля
10 марта, 16:00
 
В миреИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала