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На Крите люди вышли на демонстрацию против авианосца "Джордж Буш" - РИА Новости, 11.03.2023
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22:56 11.03.2023 (обновлено: 23:02 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/protest-1857276463.html
На Крите люди вышли на демонстрацию против авианосца "Джордж Буш"
На Крите люди вышли на демонстрацию против авианосца "Джордж Буш" - РИА Новости, 11.03.2023
На Крите люди вышли на демонстрацию против авианосца "Джордж Буш"
Демонстрация против прибытия авианосца "Джордж Буш" (George W. Bush) на базу Суда прошла возле мэрии города Ханья на Крите, участники акции также осудили... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T22:56
2023-03-11T23:02
в мире
крит (остров)
средиземное море
пирея
джордж буш (младший)
нато
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АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Демонстрация против прибытия авианосца "Джордж Буш" (George W. Bush) на базу Суда прошла возле мэрии города Ханья на Крите, участники акции также осудили непристойное поведение американских военных, сообщает портал "Ханиотика неа". Суда – единственная военно-морская база в Средиземном море, где могут швартоваться авианосцы. Авианосец с сентября прошлого года находится в Средиземном море. В начале октября 2022 года корабль был в порту Суда на Крите. 3 февраля он заходил в порт Пирей. Сейчас американский авианосец вновь зашел в Суду и останется здесь на пять дней. Комитет мира Ханьи провел акцию протеста возле мэрии, чтобы осудить "неприемлемое и бандитское поведение американско-натовских моряков" из состава экипажа названного авианосца. На демонстрацию пришли около трех десятков человек, они держали плакаты "НАТО, вон из Средиземного моря", "Закрыть базу в Суде", "Никакого участия в планах США и НАТО". Собравшиеся потребовали, чтобы к ним вышел мэр, чтобы вручить ему резолюцию протеста. На последовавшей встрече председатель комитета мира Манолис Пападоманолакис потребовал от муниципальных властей противостоять выходкам пьяных американских военных. Пападоманолакис сказал, что присутствие американского авианосца всего за сутки отмечено разными инцидентами в городе. "Жители Ханьи... еще раз продемонстрируют, что американцы нежелательны в нашей стране. Жители Ханьи хотят, чтобы Суда была портом народов, а не базой для империалистов", - сказал он.
https://ria.ru/20230225/miting-1854313544.html
крит (остров)
средиземное море
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в мире, крит (остров), средиземное море, пирея, джордж буш (младший), нато
В мире, Крит (остров), Средиземное море, Пирея, Джордж Буш (младший), НАТО
На Крите люди вышли на демонстрацию против авианосца "Джордж Буш"

В городе Ханья на Крите люди вышли на демонстрацию против прибытия авианосца "Джордж Буш"

CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. BushАмериканский авианосец George H.W. Bush
Американский авианосец George H.W. Bush - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. Bush
Американский авианосец George H.W. Bush. Архивное фото
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АФИНЫ, 11 мар - РИА Новости. Демонстрация против прибытия авианосца "Джордж Буш" (George W. Bush) на базу Суда прошла возле мэрии города Ханья на Крите, участники акции также осудили непристойное поведение американских военных, сообщает портал "Ханиотика неа".
Суда – единственная военно-морская база в Средиземном море, где могут швартоваться авианосцы. Авианосец с сентября прошлого года находится в Средиземном море. В начале октября 2022 года корабль был в порту Суда на Крите. 3 февраля он заходил в порт Пирей. Сейчас американский авианосец вновь зашел в Суду и останется здесь на пять дней.
Комитет мира Ханьи провел акцию протеста возле мэрии, чтобы осудить "неприемлемое и бандитское поведение американско-натовских моряков" из состава экипажа названного авианосца. На демонстрацию пришли около трех десятков человек, они держали плакаты "НАТО, вон из Средиземного моря", "Закрыть базу в Суде", "Никакого участия в планах США и НАТО". Собравшиеся потребовали, чтобы к ним вышел мэр, чтобы вручить ему резолюцию протеста. На последовавшей встрече председатель комитета мира Манолис Пападоманолакис потребовал от муниципальных властей противостоять выходкам пьяных американских военных. Пападоманолакис сказал, что присутствие американского авианосца всего за сутки отмечено разными инцидентами в городе. "Жители Ханьи... еще раз продемонстрируют, что американцы нежелательны в нашей стране. Жители Ханьи хотят, чтобы Суда была портом народов, а не базой для империалистов", - сказал он.
Митинг в Мадриде против НАТО и поставок оружия Украине - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
В Мадриде прошел митинг против НАТО
25 февраля, 18:25
 
В миреКрит (остров)Средиземное мореПиреяДжордж Буш (младший)НАТО
 
 
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